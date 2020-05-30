ANTALYA’nın Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, 14-17 Mayıs’taki sıcak hava dalgasının henüz fındık büyüklüğünde olan portakala zarar verdiğini, rekoltenin ise yüzde 80 oranında düştüğünü kaydetti.

Finikeli portakal üreticileri, 14-17 Mayıs’ta etkili olan sıcak hava dalgasının narenciye üreticilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçabanoğlu, sıcak dalgasının portakala zarar verdiğini belirterek, “Sıcak havanın narenciyenin boncuk dönemine denk gelmesiyle portakal meyvesinde çok ağır hasar meydana geldi. Tahminimize göre Finike genelindeki 200 bin ton portakalın yüzde 70’i, 80’i telef oldu. Çiftçimiz perişan oldu. Bahçeler TARSİM’den sigortalı ancak ısı yükselmesi sigorta kapsamında olmadığı için tek kuruş alamayacaklar. Önümüzdeki dönem TARSİM poliçesinin ısı yükselişini de kapsaması için devlet kurumları ve TARSİM’e müracaatımızı yapacağız. İnşallah önümüzdeki dönemde ısı da poliçeye dahil edilirse çiftçi TARSİM’den yararlanabilir” dedi.