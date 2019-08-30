Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden İsmail Türüt, Karadeniz müziği yapan bazı isimleri eleştirerek, "Bazı arkadaşlarımız kusura bakmasın ama öyle sözler duyuyorum ki çöpe attıklarım onlardan daha iyidir. İçinden müziği alsan hiçbir değeri kalmaz" dedi.