Innovera tarafınca bu yıl dördüncü kez düzenlenen SHIELD konuşması, siber güvenliğe yön veren önemli adları İstanbul’da ağırladı. Konferansta siber güvenliğin geleceği masaya yatırıldı.

Siber güvenlik sağlayıcısı Innovera, bu yıl dördüncü kere düzenlemiş olduğu SHIELD konferansı kapsamında siber güvenlik dünyasının en tanınmış isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi.

Konferansta 2015’de ilk kezbir uçağı ve arkasından Uluslararası Uzay İstasyonu, biroldukça tren ve gemiyi hackederek tehlikenin büyüklüğünü gündeme getiren Chris Roberts, tarihin en tehlikeli siber suç örgütü Shadow Crew’un kurucusu ve FBI tarafınca ‘en fazlaca Aranan Siber suçlu’ ve ‘Original internet Godfather’ olarak ilan edilen Brett Johnson, Pentagon’un siber savunma önlemlerini sadece 4 saatte geçmeyi başaran Synack’in kurucusu Jay Kaplan, dünyanın en tehlikeli şifre çalma yazılımını geliştiren Benjamin ‘gentilkiwi’ Delpy, dünyanın en iyi CISO’su olarak ödüllendirilmiş ve Avrupa Quantum Computing Komitesi üyesi Jaya Baloo mevzuşmacı olarak katıldı.

Toplam dört farklı salonda oturumların devam etmiş olduğu SHIELD 2018’e katılım önceki senelerin da üzerinde gerçekleşti.

“GÜVENLİ BİR DİJİTAL GELECEK İÇİN BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ”

Bu yıl “Güvenli Bir Dijital Gelecek için Birlik Olmak” ana teması ile düzenlenen organizasyonun açılış hitabını meydana getiren Innovera Genel Müdürü Gökhan Say, “Tarihimizdeki en büyük değişime şahit oluyor, yeni bir yaşam biçimi hatta suni zekayla yeni bir yaşam türü yaratıyoruz. Dijital geleceğin önündeki en büyük engel güvenlik tehditleri. Hızla gelişen teknolojinin gelişimi, riskleri de bununla beraber getiriyor. Bugün iş trendleri nereye gidiyorsa, atak trendleri de o tarafa doğru yöneliyor. Bu nedenle iş riskleriyle beraber, siber güvenlik risklerinin de aynı masada mevzuşulması gerekiyor. Siber riskler, kurumların tek başına mücadele edemeyeceği kadar hızlı bir evrim geçiriyor. Siber savaşı sadece ülkelerden, kurumlara, bireylere birlik olursak kazanabiliriz” dedi.

EN FAZLA ARANAN SİBER SUÇLUDAN GÜVENLİK TAVSİYELERİ

Bir dönem ‘en fazlaca Aranan Siber suçlu’ olan ve şimdilerde pek çok önemli organizasyona siber güvenlik danışmanlığı icra eden Brett Johnson, “Siber suçluları hakikaten anlamak için, ilk başlarda bu saldırıya onları neyin motive ettiğini çözmek gerekiyor” diyerek şirketlerin alması gereken önlemleri şöyle özetledi:

“suçlular açısından iyi mi bir konumda yer almış olduğunı belirlemek, her şirketin daha iyi bir güvenlik için atması gereken ilk adımdır. Bunu belirledikten sonra, siber güvenlik yapılanmasını da bir siber suçlu mantığıyla düşünerek uçtan uca kurgulamak gerekiyor. Şirketlerin tıpkı siber suçlular şeklinde değişen trendlere adapte olması ve bilginin paylaşımı için kapsamlı bir ağ kurması, siber güvenlik mücadelesini başarıya taşıyan en tehlikeli sonuç adımı oluşturuyor.”

“SİBER GÜVENLİKTE KABİLİYET AÇIĞI VAR”

Pentagon’un müdafa sistemini bir tek dört saat içinde aşmasıyla tanınan Synack CEO’suJay Kaplan ise siber suç dünyasının sürekli bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çekerek, “Siber güvenlik alanında çok büyük bir kabiliyet açığı bulunuyor. 2021’e kadar 3,5 milyonu aşkın açık pozisyon olacak. Şirketler kabiliyet arıyor ancak buna ulaşmakta kuvvetlik çekiyor. Synack’i şirketler için tıpkı Uber şeklinde bir tek ihtiyaç durumunda hizmet alınacak küresel bir siber güvenlik uzmanı ağı olarak kurduk” dedi.

“SİBER GÜVENLİĞE BAKIŞ DEĞİŞMELİ”

uçak, tren, gemi şeklinde çok sayıda aracı ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (NASA) hack etmeyi başaran Chris Roberts hitabında, siber güvenlik yatırımlarında yapılan belirli hataları şu sözleriyle özetledi:

“bilgi teknolojilerine yapılan milyarlarca dolarlık yatırımlar, insan unsurunu gözardı ettiği sürece siber güvenlik anlamında yetersiz kalacaktır. Bugün kullandığımız teknoloji güvenlik gereksinimlerini karşılamanın ötesine geçse de ihmal gibi insana bağlı sorunlardan ortaya çıkan riskler gün geçtikçe artıyor. Endüstri devriminin onlarca yıl sürdüğünü göz önüne alırsak, bugün sahip olduğumuz teknolojileri anlamak ve etkin biçimde kullanmak için halen kafi değiliz. Bu nedenle sorunun temeline inerek, en basit yetersizlikleri çözmekle işe adım atmak durumundayız. Kurumsal farkındalığın yanı sıra, fertleri de parola yönetimi başta olmak üzere en temel mevzularda iyileştirmemiz gerekiyor. İnsanı teknolojiyle tekrar barıştırmak için beraber çalışmamız şart.”

“KURUMLAR İÇİN YENİ BİR SİBER SINAV BAŞLIYOR”

Siber güvenlik dünyasının en tanınmış hanım yöneticilerinden KPN Telecom CISO’su ve bununla birlikte Avrupa Quantum Computing Komitesi Üyesi de olan Jaya Baloo, yakın gelecekte karşılaşılacak siber güvenlik tehditlerine dikkat çekerek, bu kapsamda şimdiden alınması gereken önlemler olduğuna dikkat çekti.

“Dünya ülkelerinin kendi içinde yada birbiriyle girdiği çatışmalarda Cenevre Sözleşmeleri şeklinde sivillerin hakkını korumuş olan bağlayıcı hükümler bulunuyor” diye konuşan Baloo, “Bugün hava, kara, deniz ve uzayın arkasından siber dünyayı beşinci cephe olarak görüyoruz. Buna rağmen, siber dünyada çatışmaya katılmamış sivilleri güvence altına alacak bağlayıcı bir sözleşme bulunmuyor. Bu yüzden ulusal güvenliği siber güvenlik alanında sağlamak büyük önem taşıyor. Başta enerji dağıtımı gibi kritik altyapıların siber güvenliğini sağlamak gerekiyor. Bu da ancak siber ataklara karşı sektörler ve ülkeler genelinde kurulacak stratejik iş birlikleriyle mümkün olacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.