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12 Nisan 2019
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Samsung ve Huawei'nin ardından Sharp, ekranı dikey katlanabilen telefonunun ilk görüntülerini paylaştı.
Samsung ve Huawei'nin ardından Sharp, ekranı dikey katlanabilen telefonunun ilk görüntülerini paylaştı.
Teknoloji Haberleri

Sharp’tan ekranı dikey katlanan telefon

Editör Editör

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Samsung ve Huawei’nin ardından Sharp, ekranı dikey katlanabilen telefonunun ilk görüntülerini paylaştı.

Samsung’un Galaxy Fold’u duyurmasıyla ilk kez tanık olduğumuz ekranı katlanabilen telefonlara hemen günler sonra Huawei kendi ürünü Huawei Mate X ile karşılık vermiş ve bu iki cihaz Barselona’da gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkmıştı. Ekranları ortadan ikiye katlanabilen bu telefonların maliyeti yüksek olduğu için de fiyatları 2000 dolardan başlıyor.

Teknoloji üreticilerinden Sharp da ekranı katlanan telefon pazarına katılmaya hazırlanıyor. Ancak bu telefonu Samsung ve Huawei’nin duyurduğu modellerden bir farkı var. Galaxy Fold ve Huawei Mate X kitap gibi katlanırken, Sharp’ın henüz prototip aşamasında olan telefonu ise dikey olarak katlanıyor.

6.18 inç’lik bir ekrana sahip olan ve bu sayede 1440×3040 piksel ekran çözünürlüğüne ulaşan telefon, AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Ekranı 300 bin kez katlanabilen Sharp’ın bu yeni prototip telefonuyla birlikte esnek ekranlı cihazlar arasındaki savaş daha da kızışacak gibi görünüyor.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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