SGK Medula sistemi çalışmıyor

Bugün 14:30 sularında Medula sistemine erişim kesildi. Sağlık tesislerinde provizyon işlemleri ve reçete işlemleri yapılamamaya başladı. Ellerinde reçete numarası olan hastalar ise eczanelerden ilaçlarını temin edemediler. Eczacılarında bulunduğu Whatsapp gruplarında SGK sistemine yapılan bir siber saldırının sebep olduğu konuşulurken, SGK’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Bu saatlerde SGK resmi sitesi erişmek isteyen kullanıcılar ise aşağıdaki hata ile karşılaşıyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Türk Eczacılar Birliği Medula sisteminin kesintiye uğraması sebebiyle, hastaların saatlerce eczanelerde beklediği ve bu tür kesintilere karşı bir B planının devreye alınması ile ilgili bir duyuru yayınlamıştı.