SGK ÇALIŞANLARINDAN 4 TALEP

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MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

BES Ankara Şubeleri, SGK çalışanlarının iş yükünü anlatarak “Bu hizmetleri sığınmacılarla birlikte yaklaşık yüz milyon kişiye sunan SGK emekçileri hükümetin övündüğü bu sistemi ayakta tutmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadırlar” açıklamasını yaptı ve taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

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Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara Şubeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının taleplerini gündeme getirmek için yaptıkları basın toplantısında belirli bir süre hizmeti olan tüm SGK çalışanlarına uzmanlık kadrosu verilmesini, özel hizmet tazminatı oranının arttırılmasını, tüm çalışanlara acilen hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesini, ikramiyelerin tekrar ödenmesini talep etti. Basın açıklamasını okuyan şube başkanı İhsan Gülhan şunları söyledi:

“Bilindiği gibi Anayasamızın değişmesi teklif bile edilmesi mümkün olmayan ikinci maddesinde devletin temel karakterlerinden birinin sosyal devlet olduğuna vurgu yapılmıştır. Keza yine Anayasamızın 60’ıncı maddesindeki ‘Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir’ temel hükmü ile sosyal güvenlik hakkı anayasal hak olarak tanınmıştır. Ülkemizde farklı statüler için ayrı kurumlar aracılığıyla verilmeye başlanan sosyal güvenlik hizmetinin parçalı yapısı 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ortadan kaldırılarak SGK eliyle toplumun bütün kesimlerine tek çatı altında hizmet vermeye devam edilmektedir.”

“SGK EMEKÇİLERİ BU SİSTEMİ AYAKTA TUTMAK İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞMAKTA”

Sosyal politikaların altının oyulduğunu söyleyen Gülhan, “Sosyal haklara yönelik bu saldırı SGK çalışanlarını da vurdu” dedi ve 666 sayılı KHK ile hak kaybı yaşadıklarını ifade etti. Gülhan şöyle devam etti:

“Vatandaş odaklı sosyal güvenlik anlayışı terk edilerek müşteri odaklı bir anlayışla hizmet verilmeye başlanmış olsa da, kamusal haklarımız şirketlere devredilmiş olsa da sosyal güvenlik sistemimiz yara bandı görevini olabildiğince sürdürmektedir.

Bu hizmetleri sığınmacılarla birlikte yaklaşık yüz milyon kişiye sunan Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri hükümetin övündüğü bu sistemi ayakta tutmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadırlar. Pandemi dönemlerinde, işverene sağlanan prim affı dönemlerinde 33.000 SGK emekçisi hafta sonları da dahil hizmet vermektedirler.”

“SGK EMEKÇİSİNDEN YİNE FAZLA MESAİ YAPMASI İSTENECEK”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkması halinde SGK çalışanlarının iş yükünün katlanacağını söyleyen Gülhan, “En az 1,5 milyon kişinin emekli olacağı göz önünde bulundurulursa SGK emekçisinden yine fazla mesai yapması, özel hayatından fedakarlık etmesi, zamana karşı yarışması istenecek” dedi. “Sosyal adalet için görev yapan emekçilerin kendilerine de adil davranılmasını istemeleri en doğal haklarıdır. SGK emekçilerinin taleplerini iletmek için başlattığımız diyalog girişimlerini sonuçsuz bırakan kurum yönetimi bu basın açıklamasını yapmamızı zorunlu kılmıştır” ifadelerini kullanan Gülhan, taleplerini şöyle sıraladı:

“Sosyal Güvenlik Kurumu emekçileri olarak;

1. Kamuda tüm kurumlarda kariyer planlaması varken SGK emekçilerinin kariyer planlamasının olmamasını kabul edilmez buluyoruz. Üniversite mezunu bir personel SGK da VHKİ olarak işe başlamışsa 30-40 yıl sonra yine aynı kadrodan emekli olmaktadır. Bu nedenle belirli bir süre hizmeti olan tüm çalışanlara uzmanlık kadrosunun verilmesini talep ediyoruz

2. Özel hizmet tazminatı oranının artırılmasını,

3. Tüm çalışanlara acilen hak ettikleri fazla mesai ücretinin ödenmesini,

4. İkramiyelerin tekrar ödenmesini talep ediyoruz.”