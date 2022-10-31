SGK Başkanlığı Ankara Mamak’ta 10.832 m² arsa ihaleyle satışa sunuyor

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Satışı yapılacak gayrimenkul; ana taşınmaz Ankara İli Mamak İlçesi Derbent mah.52678 ada 1 parsel,10.832,00M2 alanlı konumlu taşınmazdır. Derbent-İmar Mah. Yeni Mamak Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan ve yapımı devam eden Toki Blokların ağırlıkla gelişim gösterdiği bir bölgedir. Bölgede ağırlıklı olarak gecekondu tarzı yapılaşma az sayıda 4 katlı yeni ve Toki Blokları kapsamında çok katlı yeni yapılaşma görülmektedir. Bölgede boş arsa stoğu mevcuttur.. Kayaş Cad üzerinde yer alan parsellerin zemin katları ticari kullanımlı, diğer parseller konut kullanımlıdır. Bölgeden ulaşım yine aynı cadde üzerinden ve 19 Mayıs Bulvarı üzerinden sağlanmaktadır.
- Birinci açık arttırma 15.11.2022 gün, 10:30–10:40 Saatleri arasında Rüzgarlı Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu Rüzgarlı Cad. No:8
- Ulus / ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır.
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