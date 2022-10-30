Sezonun son pedalı Alanya’da çevrildi

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Engin ANAK /ALANYA (Antalya), (DHA) – Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8’inci Etap Sezon Kapanışı Bisiklet Yol Yarışı 500’e yakın bisikletçinin katılımıyla tamamlandı.

Alanya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda kadın ve erkek bisikletçiler, Büyük, Genç, Yıldız AU17, yıldız B U15, kategorilerinde yarıştı. Sporcular 29 Ekim Cumartesi günü Yeşilöz mevkiinde, 30 Ekim Pazar günü ise Öğretmenevi önünde pedal çevirdi. Şampiyonanın son gününde kriteryum yarışları yapıldı. Büyük erkekler klasmanında birinci Burak Abay, ikinci Oğuzhan Tiryaki ve üçüncü Doğukan Arıkan oldu. Büyük kadınlarda birinci Reyhan Yakışır, ikinci Ayşe Çakır Şeker ve üçüncü Mehlika Elmalı oldu. Genç erkekler kategorisinde birinci Ramazan Yılmaz, ikinci Mustafa Ayyorkun ve üçüncü Said Mustafa Erdemli oldu. Genç kadınlarda ise birinci Fatmanur Doğan, ikinci Semanur Kiriş ve üçüncü Meltem Tilkioğlu oldu.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve yetkililer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarıştan detay ve genel görüntüler

-Ödül töreninden görüntü

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(FOTOĞRAFLI)