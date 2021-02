Sezonun ilk erik hasadı yapıldı; kilosu 500 TL’den satıldı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen, sezonunun en çok tüketilen meyvesi olarak bilinen turfanda can eriği hasadı başladı. 3 dönümlük serada can eriği üretimi yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını alarak, eriğin kilogramını 500 TL’den sattı.

Erdemli ilçesinde yazın habercisi can eriğinin hasadı, havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün erken başladı. Erdemlili üreticiler, Türkiye’den ilk turfanda erik hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi’nde 3 dönüm örtü altında, erik üreticiliği yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını yaptıklarını ve eriğin kilogramını 500 TL’ye sattıklarını söyledi. Yıldız, “Sezonun ilk hasadını şubat ayında yapmış bulunuyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasat zamanı 10 gün öncesinden yapıldı. İlk hasat olmasına rağmen rekolte de çok güzel. İnşallah bundan sonraki hasatlar da güzel ve bereketli geçer. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERE GİDİYOR

Erdemli’de Türkiye’nin ilk turfanda erik hasadının ardından alım yaptıklarını aktaran erik tüccarı Selahattin Öztürk, “Kilosunu 500 TL’den satın aldığımız erikleri yüzer gramlık kaselere koyarak satışa sunacağız. İlk hasat ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göndereceğiz. Daha sonra hasat çoğaldığı zaman eriklerimizi bütün ülke geneline ve özellikle Rusya pazarına göndereceğiz. Şu anda özellikle hamileler ve aş erenlerin tercih ettiği can erikleri kısa süre sonra çoğalacaktır. Bütün üreticilerimize bol ve bereketli sezon diliyorum” diye konuştu.

‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİYOR’

Can eriği hasadının erken yapılmasının nedenini iklim değişikliğine bağlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Besili, “Türkiye artık iklim değişikliğine gidiyor. Akdeniz iklimi yerine yarı kurak bir iklime doğru gidiliyor. Artık bundan sonra bütün üreticilerin bunu dikkate alması gerekiyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte birçok ürün artık normal mevsiminden önce hasat edilebiliyor. Can eriği hasadının normalde mart ayının başlarında yapılması gerekiyordu ama havaların sıcak olması nedeniyle hasat zamanı öne alınmış oldu” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI