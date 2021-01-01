Sezgin Baran Korkmaz’ın yurdışına çıkış görüntüleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2020 yılının tüm dünyada ve ülkemizde sancılı geçtiğine dikkat çeken Yaşar, “2020 yılının genel olarak ülkemiz açısından iyi geçtiğini söylemek çok zor. Bu yılı Covid 19 gibi ciddi bir salgının tırmanışa geçtiği, salgın sebebiyle nice canlarımızı toprağa verdiğimiz, ekonomik sıkıntıların ve işsizliğin arttığı, kutuplaşmanın ve sevgisizliğin toplumumuza egemen olduğu bir yıl olarak hatırlayacağız. Ancak, her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Girmekte olduğumuz yeni yılın, bütün bu acıların son bulduğu, barış ve kardeşliğimizin tesis adına güzel adımların atıldığı, huzurun tüm milletimize sirayet edeceği ile ilgili umutlarımızın arttığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.