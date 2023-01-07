SEZENLİ, HEP SEZENLİ YILLAR

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Kimisi için Minik Serçe kimisi için Sezen kimisi için bu piyasanın müzik ikonu herkes için bir tanımı var bu kadının. Minicik bir kadın o. Ama öyle bir avazı var ki devasa bir bedeni bile tek ‘KESKİN BIÇAK’ darbesiyle yıkacak kadar güçlü. ‘GİT’ dediğinde gittiğimiz, ‘SENİ KİMLER ALDI’ dediğinde pişmanlık içinde koşarak geri döndüğümüz… Her ne olursa olsun bir ‘SON BAKIŞ’ ile gülümseten kadın o…

Türkiye’nin gerçekten sahip olduğu en büyük söz yazarlarından biri Sezen Aksu. Her döneme damga vurmuş şarkılarıyla tanıyoruz onu. Kendisi dışından bestelerini seslendirenlerin bile bu piyasada ne kadar güçlü bir halde olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda orkestrasında olan herkes aslında bizlerin bir şekilde gerçekten tanıdığımız insanlar. Levent Yüksel, Sertap Erener belki de bunların arasında herkesin bildikleri. Daha nice ünlü var onun tornasından geçmiş.

Sezensiz bir vakit geçirmek onu dinleyenler için bir ihtimal dahi değil. Artık onun zamanı da geçiyor. Arkasında da birilerinin gelmesini bekliyor insan. Sıla için bu yakıştırma yapılmıştı fakat aynı etkiyi gösteremeyeceği çok kısa bir zamanda anlaşıldı diye düşünüyorum. Sanırım bu gerçekleşmeden sadece onun şarkılarını yad etmekle geçecektir bizlerin ve bizden sonra geleceklerin tüm acılı anıları. Onu zamanında tanıyan ve dinleyenler olduğumuz için şanslıyız. Sezenli yıllar…