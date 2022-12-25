Seyyar satıcı ve dilencilere yönelik uygulama: 39 gözaltı

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ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ülke genelinde mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden kişilere ve dilencilere yönelik uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 590 kişinin yakalandığını ve 39 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

EGM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla ülke genelinde özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde eş zamanlı olarak ‘Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama’ yapıldı. 10 bin 707 kara, 9 deniz ve 2 hava aracı olmak üzere toplam 10 bin 718 ekip, 136 dedektör köpek ve 39 bin 645 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 590 kişi yakalandı ve 39 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 4’ü dilendirmekten olmak üzere toplam 257 kişiye adli işlem yapıldı ve 16 çocuk ailesine teslim edildi. 9 kişiye fuhuştan, 119 kişiye dilencilikten, 37 kişiye mal ve hizmet satmak suretiyle rahatsız etmekten, 88 kişiye diğer kabahatlerden (sarhoşluk, çevreyi rahatsız etme vb.) olmak üzere toplam 253 kişiye idari işlem uygulandı.

Uygulamada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 705 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 11 adet kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturu madde, 5 bin 400 paket kaçak sigara, 7 bin 355 litre kaçak içki ele geçirildi. (DHA)

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