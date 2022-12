Seymenlik geleneğini öğrenme isteği artıyor

- Reklam -

Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Temsilciliği Haftalık Seymen Çalışması (Eğitim), Halil Bahadır Saka yönetiminde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Ankara Konağı’nda keyifli bir etkinlik kapsamında yapılan Seymen çalışmasına, Genel Başkan Dr. Metin Özaslan ile yönetim kurulu üyeleri de katılarak, destek verdi.

Çankaya Şube Temsilciliği Seymen çalışmasını bir süre takip eden ve verilen arada yaptığı konuşmasına Çankaya Şube ve Genel Merkez Seymeni Yılmaz Özdemir’in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek başlayan Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “Seymenimiz, can dostumuz Yılmaz Özdemir efemizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yılmaz Özdemir efemize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, dostlarına tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yılmaz Özdemir gerçekten çok değerli bir insandı, dostumuzdu, Ankara Kulübümüze değerli katkıları olmuştu, erken kaybettik. Mekanı cennet olsun.” dedi.

ANKARA KULÜBÜ SEYMENLİK GELENEĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞIYOR

Ankara Kulübü’nün, tarihi kültürel bir öneme sahip Seymenlik geleneğini yaşatarak gelecek kuşaklara taşıyan bir köprü işlevi gördüğünü belirten Özaslan, şöyle devam etti. “Seymenlik, bizim binlerce yıllık çok önemli bir geleneğimiz. Bu toprakların yurt olmasında en önemli güçlerden birisi. Osmanlının kuruluşunda, Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir yere sahip. Gerçekten de bizi biz yapan temel değerlerden birisi Seymenlik geleneği ve Ankara Kulübü de titizlikle yaşatmaya çalışıyor. Olması gerektiği gibi Seymen yetiştirmek, ticaretin, siyasetin dışında hareketle, çok zor ve zahmetli bir iş gerçekten. Ama aynı zamanda çok büyük onur verici bir sorumluluk Seymen yetiştirmek ve bundan da mutluluk duyuyoruz. Kültürel anlamda, ruh anlamında, olması gerektiği gibi Seymen yetiştirmeye çalışan tek kurum Ankara Kulübüdür. Sadece oynamakla, Seymen elbisesi giymekle bu iş olmuyor. Binlerce yıllık ruhu yaşatmaya çalışan, atalarımızın emaneti, büyük Atatürk’ün talimatıyla kurulan Ankara Kulübü’nü, bu çatıya sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Önümüzde yine 27 Aralık var, Ankara’mızın en önemli günü ki biz bu güne Kızılcagün diyoruz. Bir devlet kurma törenidir Kızılcagünler. Milli Mücadele’yi yürütmek için 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal Atatürk’ü, Dikmen sırtlarında karşılayan Ankaralı Seymenlerin Seymen Alayının dizilmesi, 27 aralık bizim son Kızılcagünümüzdür, son devletimizi müjdeleyen gündür, son liderimizi; Atatürk’ü yeni lider olarak müjdeleyen gündür. Fiilen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de kuruluş yıldönümünü temsil ediyor. Bu bakımdan 27 Aralık’ı güçlü kutlamak, en çok Ankara Kulübü olarak, Seymenler olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Biz de her yıl büyük bir coşkuyla, heyecanla, artan enerjiyle ve Seymenlerimizle, Bacıerenlerimizle kutluyoruz 27 Aralık’ı. Bu sene yine hep birlikte bu coşkuyu yaşayacağız ve böyle böyle hem nitelik olarak hem de nicelik olarak büyüyerek, çoğalarak gelecek kuşaklara tarihi önem taşıyan günlerimizi, törenlerimizi, ritüel ve geleneklerimizi aktaracağız. Geleneksel Ankara Ezgileri: Seymen Tezenelerinden Bacıren Oyanlarına 4 CD’den oluşan albümlerimiz çıktı. Büyük titizlik gösterdik. Seymen oyunlarının kalıbı noktasında bir çok rivayet vardı, bu artık net hale geldi. Bundan sonra Seymen oyunlarındaki kalıbımız bu olacak. Onun üzerinden artık bütün oyunlarımızı netleştireceğiz. Bizim amacımız bunu kendi içimizde tutmak değil, doğrularıyla, tüm değerleriyle birlikte Türkiye’ye, tüm dünyaya anlatmak. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın okullarında en iyi eğitimleri almasının yanında günlük yaşamında sosyal, kültürel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayan aktivitelerde bulunması, yeteneklerinin ve özgüvenlerinin ortaya çıkarılması çok önemli. Seymenlik geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında çocuklarımızın, gençlerimizin ilgisi, kendi kültürlerini, Seymenlik geleneğini öğrenme isteği, bizi son derece memnun ediyor.”

Özaslan, “Çankaya Şube Temsilcimiz Halil Bahadır Saka ve yöneticilerimize, çalıştırıcılarımıza, şubedeki tüm Seymenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizleri böyle kalabalık ve hep birlikte olağanüstü uyum içerisinde, heyecanlı gördükçe mutlu oluyoruz. Hep birlikte çok güzel işler yaptık. Ankara Kulübü olarak bu geleneği en doğru bir şekilde, doğru kalıplarla Ankara’mıza, tüm Türkiye’ye, dünyaya hep birlikte anlatalım. Yönetim olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Verimli çalışmalarınızın devamını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

