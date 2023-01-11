Seymenler ve Yarenler birer “KÜLTÜR ELÇİSİDİR”

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CAFER KÜLAHLIOĞLU

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Kalecik Kınık Köyünün geleneksel hale gelen Yaren Meclisi/Gecesine katıldı. Kınık Köyü Köy Konağı’nda Yarenlik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Yaren gecesinde, kültürel zenginliği ve yöresel çeşitliliği ortaya koyan etkinlikleri izleyen ve bazı türkü ve halk oyunlarına iştirak eden Seymenler de sergiledikleri gösteri ile beğeni topladı. Ankara Kulübü YKÜ Gürcan Maden, “Seymenler ve Yarenler kültür elçisidir.” dedi.

Ankara Kulübü Derneği Seymenleri, Kalecik Kınık Köyü (Mahallesi) Yaren Kültürünü Yaşama/Yaşatmaya Gönül Verenler grubunun ev sahipliğinde Yarenlik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Kınık Köyü Köy Konağı’nda düzenlenen Yaren Meclisi/Gecesi’ne katıldı. Ankara Kulübü Derneği YKÜ Gürcan Maden ve Müslüm Arslan ile SDÜ Turhan Temur’un da aralarında bulunduğu dernek Seymenleri, gecede Seymen gösterisi sergiledi.

KALECİK KINIK’TA YAREN KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

Kalecik Kınık Köyü’nün (Mahallesi) geleneksel Yarenlik kültürünün yaşatıldığı en önemli yörelerden biri olduğunu belirten Kınık Köyü Yaren Kurucusu-Yaren Çavuşu Necati Dinç, “Oğuzlardan günümüze ulaşan ve bir Türk gelenek ve kültürü olarak bilinen Ahi Yonca teşkilatının kaide ve kurallarıyla şekillenen Yaren; edep, bilgi, töre, talim-terbiye ocağı, eğitim yuvasıdır. Yaren kültüründe açık olan; alın, kalp, kapı ve sofradır. Kapalı olan ise; el, dil ve beldir. Kötü söz söylemek, kin tutmak, yalan söylemek, içki içmek, kumar oynamak, hile yapmak Yaren için ahlaken yasaktır.

Yaren, Türklerin Orta Asya’dan geleneksel değerleriyle Anadolu’ya getirdikleri bir kültürdür. Yaren dosttur, kardeştir, sevgidir. Yarenlik, bütün akraba, arkadaş, dost, misafir bir araya gelerek birlikte vakit geçirme, içinde eğlencenin de olduğu birçok etkinlikle şekillenen kültürel değerleri yaşamaktır, yaşatmaktır, önemli bir iletişim yoludur. Yaren Meclisi/Gecesinde oturma düzeni ve selamlama, yeme içme yani sofra adabı (Masrafları Yaren Baş Ağaları ve Yaren ekibi karşılar), müzik ve geleneksel halk oyunları, tiyatro, orta oyun, manileşme, sohbet, Yaren geleneğinin olmazsa olmaz temel unsurlarıdır.

Günümüzde yaşatmaya ve örnek olmaya çalıştığımız Yarenlik geleneği-kültürü, elimizden geldiği kadar bundan sonra da sürdürülmesi ve gelecek kuşaklara aslına uygun olarak aktarılması gereken önemli bir emanet. Geleneksel değerlerimizi, gelecek nesillere aktarabilmemiz için, ilgi ve yaklaşımlarından oldukça memnun olmakla birlikte daha fazla gençlerimize ihtiyacımız var. Ayrıca gelenekleri ve kültürleri benzer de olsa, farklı da olsa katılımcı misafirlerimize, onların gözlemlemelerine ve desteklerine ihtiyacımız var. Bu anlamda Ahilik kültürünün bir kolu olarak yaşatılan Yaren Meclisimize iştirak eden misafirlerimiz; Ata’mızın ‘Seymenlik Geleneğini ve 27 Aralık Ruhunu Yaşatın’ direktifiyle kurulmuş olan Ankara Kulübümüzün değerli Seymenlerine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

‘BİZLER KÜLTÜR ELÇİSİ KONUMUNDAYIZ’

Ankara Kulübü Derneği Seymenlerden Sorumlu YKÜ Gürcan Maden de konuşmasında; Ankara Kulübü Seymenleri olarak, Kalecik Kınık Köyü (Mahallesi) Yaren Meclisi/Gecesine özel davetli olarak katılım göstermekten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı. Maden, sözlerine şunları ekledi: “Seymenler ve Yarenler olarak bizler Anadolu topraklarının gelenek ve kültürlerinin tanıtılmasında birer kültür elçisi konumundayız.

Yaren geleneğinin kültürel ögeleriyle yaşatılmaya çalışıldığı Yaren Meclisi/Gecesi programında gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için Yarenlerimize teşekkür ediyoruz.”

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