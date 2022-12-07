SEYMENLER İLK GÖSTERİ İÇİN GÜN SAYIYOR

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Kahramankazan Belediyesi Ankara kültürünü yaşatmak ve bu geleneği uzun yıllar sürdürmek için kendi bünyesinde bir Seymen ekibi kursu açtı.

Ankara kültürünün vazgeçilmezi olan Seymen geleneğinin Kahramankazan’da yaşatılması için kolları sıvayan Kahramankazan Belediyesi, Güvençli İbrahim Efe (Çavuş) Mahalle Kültür Evi’nde başlattığı çalışma ile burada bir Seymen Kursu açtı. Birçok yaş grubundan kursiyerin katıldığı Seymen kursuna ilçedeki gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık olarak 9 haftalık çalışmayı geride bırakan ekip ilk gösterilerini yapmak için sabırsızlıkla eğitimlerini sürdürüyor. Alanında profesyonel eğitmenler tarafından verilen Seymen kursu buradaki çalışmalarının ardından gelecek talepler doğrultusunda Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi ve Satıkadın Mahalle Kültür Evi’nde de devam edecek.

Büyük bir hevesle açılmasını istediğini ve Kahramankazan’da bir Seymen ekibinin kurulmasının uzun zamandır hayali olduğunu belirten Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Ankara kültürünün vazgeçilmezi olan Seymen geleneğini Kahramankazan’da yaşatmak hayalimdi. Seymen kursumuz olsun gençlerimiz burada bu kültürü yaşasın istiyorduk. Bu hayalimi gerçekleştirdik ve bir Seymen ekibi kurduk. Hocalarımız burada çalışmalarını yaklaşık 9 haftadır sürdürüyor. Biz de çalışmaları yerinde görelim ziyaret edelim istedik. Pırıl pırıl gençler burada bu kültürün bir parçası oluyorlar. Bunun için çok mutluyuz. Ayrıca Mahalle Kültür Evlerimizde Ankara kültürüyle ilgili sohbetler de tertip edeceğiz. Sadece Güvençli İbrahim Efe (Çavuş) Mahalle Kültür Evi’nde değil, diğer tüm Mahalle Kültür Evlerimizde bu kursları açmak istiyoruz. Ekibimizin gösterileri için biz de sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.

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