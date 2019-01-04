Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Meksika’nın Tulum sahilinde sevgilisiyle objektiflere takılmıştı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Subaşı, kızı Melisa’ya böcekleri göstererek, “Melisa bunları yiyebilirsin annecim, bunlar böcek” dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı

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