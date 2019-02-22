Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski fotoğrafını photoshop yaparak tekrar paylaşınca, “Para bitti galiba.” yorumuna maruz kaldı.

“ŞEYMA’YA PHOTOSHOP ÖĞRETEN HAYAT BİZE NELER YAPMAZ”

Şeyma Subaşı

Yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı’nın Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf olay oldu. İspanya‘da çektirdiği fotoğrafını photoshop yaparak tekrar paylaşan Şeyma Subaşı, takipçileri tarafından dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı’nın fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, “Aynı fotoğrafı tekrar paylaştığına göre para bitti galiba.” dedi. Başka bir takipçisi ise, “Şeyma’ya photoshop öğreten hayat bize neler yapmaz.” yorumunu yaptı.