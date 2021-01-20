Seyir halindeyken, direksiyonda fenalaştı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, seyir halindeyken kendini kötü hissedince yol kenarına otomobilini yanaştıran sürücü baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen sürücü, sonrasında tekrar yoluna devam etti.

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerindeki Belediye Meydanı önünde meydana geldi. Otomobilin sürücüsü S.Y., hareket halindeyken kendini kötü hissetti. Otomobilini yol kenarına yanaştıran S.Y., fenalaşmasının ardından otomobilini durdurdu. Baygınlık geçiren S.Y.’yi görenler, sağlık ve polis ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle S.Y. kendine geldi. Durumu normale dönen S.Y., daha sonra yoluna devam etti.

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