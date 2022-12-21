Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergeni ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde seyir halindeki M.A.’nın kullandığı 33 HC 886 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. M.A.’nın yol kenarına çekip indiği otomobil, alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolu çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin yanma nedeni araştırılıyor. (DHA)
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