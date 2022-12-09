Seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kaya’ya ait otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Kaya, otomobilini yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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