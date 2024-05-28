Olay saat 21.00 sıralarında Bolu- Ankara karayolunda meydana geldi. Bolu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 31 AJA 523 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri gören şoför, otobüsü durdurarak 10 yolcu ile 3 personeli tahliye ederken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular bölgeye gelen bir başka otobüse bindirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA Ajansı