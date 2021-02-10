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Seyir halindeki TIR’da yangın çıktı

Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de sıvı deterjan yüklü TIR’ın lastiklerinin  alev alması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konya’dan yüklediği sıvı deterjanları İstanbul’a götüren Hüseyin Turan’ ın  kullandığı 42 AGU 534 plakalı TIR dorsesinin lastikleri Eskişehir-Bilecik kara yolunun 30’ncu kilometresinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü Turan, alevleri görerek aracı yol kenarına çekip itfaiye ye haber verdi. Bu sırada yangın tüpüyle de alevleri söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekiplerince TIR dorsesine sıçrayan yangını söndürdü. Polis ve jandarma ekipleri yangını söndürme çalışmaları sırasında karayolundaki ulaşımı kontrollü olarak sağladı.

Yangın sonucu TIR dorsesinde yüklü olan sıvı deterjan da hasar gördü. TIR sürücüsü Hüseyin Turan, lastiğin bir anda alev alarak, yangının dorsesine sıçradığını ifade ederek, “Rampa çıkıyordum, 500 metre kadar aşağıda duman geldiğini hissettim. Rampayı çıkıp sağda müsait bir yere çekeyim dedim. Arkadan gelenlerde de selektör yaparak duman olduğunu işaret etti. Arabayı buraya çekip aşağıya indim baktım hala duman çıkıyordu. Biz indikten hemen sonra araç alev almaya başladı. Yoldan geçen ve arkamdan gelen arkadaşlar itfaiyeyi aradı. TIR deterjan yüklü. Konya’dan İstanbul’a gidiyordum” dedi. TIR dorsesinde çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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