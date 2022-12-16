Seyir halindeki minibüs alev alıp yandı; 9 kişi yara almadan kurtuldu

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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün minibüsü durdurarak yolcuları tahliye ettiği olayda yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesine rağmen araç kullanılamaz hale geldi.

Olay gece geç saatlerde Malkara ilçesinin Çimendere mahallesinde meydana geldi. Çanakkale kara yolu üzerinde seyir halinde olan Serdar Güven yönetimindeki 34 ACS 682 plakalı özel şirkete ait servis minibüsünün motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Güven, minibüsü yolun sağında durdurarak araçta bulunan 9 kişiyi tahliye etti. Yolcular indikten kısa süre sonra minibüs alev topuna dönerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, karayolunu güvenlik amacıyla araç geçişine kapatırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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