Seyir halindeki kamyonetin alev topuna döndüğü anlar kamerada

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Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Kepez ilçesinde, seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. Kamyonetin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Beşkonaklılar Mahallesi Kırçiçeği Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan, Yalçın Ortak yönetimindeki 07 ARB 923 plakalı kamyonet, motor bölümünden alev aldı. Alevleri gören Yalçın Ortak, kamyonetini yol kenarına çekip, aracı terk etti. Çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulunurken, itfaiyeye de haber verildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyonetin ön kısmı tamamen yandı.

Ekmek teknesinin yandığını belirten Yalçın Ortak, “Seyir halindeyken direksiyonun altından ateş çıkmaya başladı. Elektriksel sanırım. Fark etmesek biz de yanabilirdik. Hemen aşağıya indik ve itfaiyeyi aradık. Ekmek teknemizdi” dedi.

Öte yandan, kamyonetin yanması ve vatandaşların söndürme çalışmaları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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