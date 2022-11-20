Seyir halindeki halk otobüsü, alev alev yandı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, seyir halindeyken alev alan halk otobüsü, yangını fark edip, duran şoför tarafından tahliye edildi. Alevler, itfaiye ekibince yarım saatte söndürüldü.

Sivas Bulvarı’nda, Nazif Bahçeci’nin kullandığı 38 AB 273 plakalı halk otobüsünde, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Alevleri fark eden Bahçeci, aracı yol kenarına çekip, hemen yolcuları tahliye etti. Kısa sürede büyüyen yangın otobüsü sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri yarım saatlik müdahale sonucu söndürdü. Otobüs, kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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