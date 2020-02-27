Hocazâde Mesut Efendi’nin babası Aydınlı Mustafa Efendi, Sultan I. Ahmet’in hocası olduğu için kendisi Hocazâde lakabı ile anılmıştır.



Mesut Efendi, açık sözlü, sözünü esirgemeyen, gerektiğinde gerçeği olduğu gibi söyleyebilen cesur ilmiye mensubu idi. Ancak ilmi, cesareti yanında “hiç” denilecek derecedeydi. Halep kadılığı, Sahn-ı seman müderrisliği, Rumeli kazaskerliği ve nihayet “4 ay 12 gün” şeyhülislamlık yaptı. Ama arkasında adıyla anılan hiçbir eser veya “esere şerh” bile bırakmadı.



1642 yılında Bursa kadısı olduğu sırada, usulsüz olarak yaptırılmış olan bir kiliseyi İstanbul’dan emir beklemeden yıktırdığı için görevden alındı. Kadıya haksızlık yapıldığına inanan Bursa halkı diğer 3 kiliseyi daha tahrip etti. Mesut Efendi kendisine arpalık verilerek “kızağa çekildi”. 1651 yılında Anadolu kazaskeri oldu. Ancak kadı atamaları için yapılan imtihanda haksızlık yapıldığına inanan bazı kadılar Mesut Efendi’yi “yeterli bilisi olmadığı” gerekçesi ile şikâyet ettiler.



“Kadınlar Saltanatı” döneminde, “at izinin it izine karıştığı” bir devirde Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa döneminde vezirlerin hatalarını hiç çekinmeden söylediği için padişahın annesi Turhan Valide Sultan’ın dikkatini çekti.



Sırtını Valide Sultan’a dayayan Mesut Efendi, bütün tayinlere ve azillere karışmaya başlayınca devlet ricali ve ulemâ arasında tepki doğurdu. Ancak Gürcü Mehmet Paşa da azl edilmekten kurtulamadı. Tarhuncu Ahmet Paşa’nın sadrazam olmasında etkin rol oynadı. Ancak “sarayın masraflarını kısmak” hatasını Tarhuncu Ahmet Paşa hayatı ile ödemek zorunda kaldı.



1656 yılında Çınar Vak’ası’nda bazı adamlarını sipahi ve yeniçerilerin arasına sokarak asker kesiminden kendisine büyük bir taraftar kitlesi bulmuştu. Bu taraftarlarının baskısıyla yeni atanmış olan Şeyhülislam Memekzade Mustafa Efendi, beratının mürekkebi kurumadan, atanmasından 13 saat sonra görevden alındı.



Şeyhülislâmı istemeyen asker, onun rüşvetçi olduğunu ve afyon çektiğini iddia ediyorlar ve bu kritik zamanda şeyhülislamlık makamına “cesur” birisinin gelmesi gerektiğini savunuyorlardı. Tezgâh kurulmuştu. Bu tarife uygun “tek kişi” tabii ki Mesut Efendi idi. “Erbâb-ı cem’iyet iltimâsı ile” Mesut Efendi 6 Mart 1656 tarihinde şeyhülislamlık makamına getirildi (Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazade”, DİA, 29, s. 345).



Valide Turhan Sultan’ın yeni şeyhülislama olan güveni devam ediyordu. Mesut Efendi’nin önemli tayinlerde söz sahibi olmak istemesini onun sadakati ve cesareti hatırına hoş görüyordu.

Siyavuş Paşa’nın ölümü üzerine sadrazamlığa kimin getirilmesi gerektiği konusunda Mesut Efendi’nin etkin olması yine Valide Sultan’ın güveni sayesinde oldu. Şam Valisi Boynueğri Mehmet Paşa İstanbul’a getirtilerek sadrazam yapıldı.



Ama işler Mesut Efendi’nin istediği gibi gitmedi. Yaşlı Sadrazam, kendisini bu göreve getirten Mesut Efendi’nin gölgesinde yaşamak istemiyordu. Bu yüzden Şeyhülislamın bazı isteklerini geri çevirmek zorunda kalmıştı. Devletin dizginlerini eline almak ve her dediğini yaptırmak isteyen Mesut Efendi ise durumu hemen Valide Sultan’a bildirerek Sadrazamın değiştirilmesini istedi.

Valide Turhan Sultan bu duruma kızarak:



Bu adamı kendüler tarif etti. Azli icap ettirir ne cürmü vardır? Küffâr ahvâli böyle, devletin zaruret ve karışıklığı malum, böyle vakitte siz iki günde bir vezir değiştirmek zararını düşünmeksizin niçin böyle bir ham fikre kapılıyorsunuz? diye cevap yazarak göndermişti (Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III/1, s. 301).



Bu Mesut Efendi için tam bir yenilgi idi. Ancak kenara çekilerek sadece Şeyhülislamlık yetkilerini kullanarak yaşamak da onun karakterine uygun değildi. Bu sefer daha büyük bir işe girişti. Veya ihtiyar sadrazam tehlikeyi sezerek makamını korumak için karşı atak yaptı. Burasını tam olarak bilmek çok zor. Ama iddiaya göre Şeyhülislam hal’ planları yapmaya başlamıştı. Avcı Mehmet olarak bilinen IV. Mehmet’i tahtan indirecek ve şehzade Süleyman’ı II. Süleyman adıyla tahta iclâs edecekti.



Bu iddia Sadrazam tarafından Sultan Mehmed’e ulaştırıldığında 17 Temmuz 1656 tarihinde “devlet işlerini görüşmek” üzere Sinan Paşa Köşkü’ne davet olundu. Köşke gelen Şeyhülislam ne padişahı görebildi ne de sadrazamı. 5-6 bostancı kendisini bir kayığa koyup Mudanya iskelesinden Bursa’ya gitmek üzere yola çıkardılar.



Mesut Efendi’nin parlayan yıldızı sönmüş, etrafındaki adamları hemen yanından uzaklaşmışlardı. Arpalığı olan Diyarbakır’a gitmek üzere Bursa’da hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada Abaza Hasan Paşa isyanı sebebiyle Anadolu iyice karışmıştı. Mesut Efendi bu yüzden kendi güvenliğini sağlamak üzere birkaç sekban yazmağa başladı. Bursa kadısı Ruhullah Efendi bu durumu “sekban yazıyor, İstanbul üzerine yürümeye hazırlanıyor” şeklinde İstanbul’a arz edince “idamı” için ferman ulaştırıldı. Misafir olduğu Mealizâde Köşkü ani bir baskınla kuşatıldı. “Eli ve dili silahlı müftülerden” olan Mesut Efendi kılıcını çekerek birkaç kişiyi yaraladı ise de kendisi de orada öldürüldü. Cesedi uzun bir süre orada öylece kaldı. Sonra Bursa Pınarbaşı mezarlığına gömüldü.



İlginç olan Mesut Efendi’nin muhaliflerinden Karaçelebizade Abdülaziz Efendi gibi birisinin, onun “hal’” gibi bir fikrinin olmadığını ve devletin şeyhülislamlık makamına ulaşmış bir kişinin bu şekilde öldürülmesinin devlete yakışmadığını söyleyebilmesidir.



Bir başka ibret alınacak olan husus ise Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam olunca bu dosyayı yeniden açtırması ve Bursa kadısı Ruhullah Efendi’yi suçlu bularak idam ettirmesidir. Tıpkı Sened-i İttifak’a imza koyanları tek tek bulup idam ettirmesi gibi.



Mesut Efendi’nin o korkusuz, o lider yaratılışı kendisini gelebileceği en üst makamlara taşıdı. Ama liderlik sınır kabul etmediği için, nerede durması gerektiğini de bilemedi. Etliye sütlüye karışmayan uyuşuk tipler yerine belki bu atak insanlar devlete ve millete daha yararlı olmuşlardır. Rahmetullahi aleyh.