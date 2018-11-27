ŞEYH EDEBALİ’NİN ÖĞÜTLERİ, ERDOĞAN’IN UYGULAMALARI







Osmanlı Devleti Kayı beyi Osman Gazi tarafından 1299 yılında Söğüt beldesinde kuruldu. Kayınpederi Şeyh Edebali kendisine uzun bir yazı ile öğütlerde bulundu.

Özetleyeyim:

Ey Oğul! Beysin!

Bundan sonra öfke bize; uysallık sana,

Güceniklik bize; gönül almak sana,

Suçlamak bize; katlanmak sana,

Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana,

Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize; adalet sana,

Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana,

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana,

Üşengeçlik bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana,

RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÖNEMİ VE MİLLETİN SÖZLERİ:

Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002’den bu yana 16 yıldır tek başına iktidar olan AKP’nin Genel Başkanı. Erdoğan, iktidarının 17.yılına girerken anlaşılan o ki Şeyh Edebali’nin öğütlerinin tam tersini uyguluyor.

Türk milleti de Erdoğan’a şunları söylüyor:

Kek çay bize, hibe Uçak sana,

Sıvasız Şehit evleri bize, Saraylar sana,

Kullanmadığım köprülerin, yolların, hastanelerin ödemeleri bize, örtülü ödenek harcamaları sana,

1.600 liralık asgari ücret bize, 75 bin lira maaş sana

900 lira emekli maaşı bize, 11 bin lira emekli maaşı sana,

Zeytin ekmek bize, lüks ve pahalı ziyafetler sana,

Toplu taşım bize, süper lüks zırhlı araçlar sana,

Birkaç özgür medya bize, yüzlerce yandaş medya sana,

Mağduriyetler bize, hırs ve öfke sana,

Fakirlik bize, zenginlik sana,

İşsizlik bize, yandaşlarını işe alma sana,

Yasalara uyma bize, yargıya müdahale sana,

Bedelsiz Askerlik ile Şehadet bize, Bedelli Askerliğe destek sana,

İbadet ve inanç özgürlüğü bize, dini istismar sana,

İmar yasalarına uyma bize İstanbul’a ihanet sana,

Teröre ve siyasi teröristlere tepki bize, çözüm sürecinde kandırılmak sana,

Fethullah Gülen Cemaatine tepki gösterme bize, kandırılmak sana,

FETÖ’nün dış destekli tehlikeli örgüt olduğunu söyleyip uyarmak bize, 17 Aralık tarihine kadar gerçekleri görmemek sana,

Amerika’ya güvenilmez uyarısı yapmak bize, ABD’ye güvenip Suriye’ye bulaşmak sana,

Türkiye’nin maddi kaynaklarını Türk halkına harcanmasını önermek bize, 35 Milyar doları sığınmacılara harcamak sana,

Yokluk bize, Okluk koyu sana,

Gerçekleri yazmak, yanlışları uyarmak bize, yandaş yayınlara inanmak sana,

Değerli okurlarım,

Şeyh Edebali’nin öğütleri ne kadar öğretici ve eğitici ise ne acı ki günümüzde tek bir kelimesi dahi uygulanmıyor.

İşte Erdoğan döneminin kısa bir özetini bu nedenle Şeyh Edebali’den esinlenerek yazdım.

31 Mart 2019 için de benim sizlere öğüdüm olsun…