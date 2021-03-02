Seyhan Soylu sosyal medya üzerinden dolandırıldığını iddia etti; suç duyurusunda bulundu

Sevda SARIKAYA / İSTANBUL, (DHA) – SİSİ lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından tanışıp duygusal ilişki kurduğu kişi tarafından dolandırıldığını iddia ederek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“BUNLAR ÜNLÜLERE YAPIŞAN BİR ÇETE”

Seyhan Soylu, dolandırıldığını iddia ederek avukatı Emrah İlarslan aracılığıyla Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayetin ardından geldiği Bakırköy Adliyesi’nin önünde basın mensuplarına açıklama yapan Soylu, sosyal medya üzerinden bir kişi ile görüştüğünü, hiç görmediği kişiye aşık olduğunu söyledi. Seyhan Soylu, bu kişinin kendisinden 20 bin dolar istemesi üzerine parayı Fenerbahçe Parkı’na götürüp bıraktığını, parayı gelip alan olmayınca tekrar geri aldığını belirterek, bir süre sonra kandırıldığını ve çevresindeki başka ünlü isimlerin de bu tuzağa düştüğünü iddia etti. Kendisini dolandıran kişilerin çete olduğunu ve paraya ihtiyaçlarının olmadığını, insanlarla alay etmek amacında olduklarını anlatan Seyhan Soylu ,”Bunlar zengin çocukları. Hayatları oyun. Artık playstation kesmiyor böyle bir yöntem bulmuşlar. Özellikle ünlülere yapışan bir çete bu. Çetenin oyuncuları var. Biri çok yakışıklı, biri çok zeki, biri çok zengin. Kurbanları esir düşecek mi, kurtulacak mı diye sanal dünya üzerine kurulmuş bir oyun. Birilerine bakalım aşık olacak mı diye oynuyorlar. Bir karakter belirliyorlar, o karakter vitrinleri oluyor. Ona milleti aşık ediyorlar. Sonra kurban seçtikleri kişi aşık olunca dalga geçiyorlar” dedi.

“BANA 100 BİN DOLAR DESE O PARAYI DA VERECEKTİM”

Kendisini kandıran kişinin, 7 ay önce sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Soylu, ” O tarihte mide ameliyatı olmuştum. Psikolojik olarak da çok hassas bir dönemimdeydim. Bu sürecin içerisinde ister istemez gönlüm kaydı. Sırılsıklam aşık oldum. Sonra benden 20 bin dolar borç istedi. O zamana kadar yüz yüze gelmemiştik. Fenerbahçe Parkı’na gidip bankın altına parayı koyduk. Arka taraftan dolanıp kim alacak diye baktık. Parayı kimse almadı. 11 saat bekledik orada. Kimse almayınca biz de geri aldık parayı. Bana 100 bin dolar dese o parayı da verecektim. Belki de polisten korkup, almamış olabilirler bilmiyorum. Parayı neden almadığını sorduğumda ‘Beni seviyor musun, sevmiyor musun görmek için istedim’ dedi. Bunu paraya ihtiyaçları olduğu için yapmıyorlar. Alay etmek için yapıyorlar” dedi.

“OYUNUN ADI AŞK OYUNU”

Soylu, bu dolandırıcılık yöntemiyle birçok ünlü ismin de mağdur edildiğini söyledi. Soylu, “Mağdurlar arasında sinemacılar, tiyatrocular var. Oyunun adı aşk oyunu. Onlar vermiş bu ismi. Kalp hırsızlığı yapıyorlar. Dünyanın en günah şeyi. Evli barklı kadınlara da yapıyorlar. Alay ediyorlar. Sabahlara kadar ağladım ben. Benim gibi kurnaz ve zeki bir insanı dahi salya sümük aylarca ağlattılar. ‘Evleneceğiz’ diyor, ‘Başvuru yapacağım’ diyor, ‘Annemle tanıştıracağım’ diyor. İnsanları böyle böyle ağlarına düşürüyorlar. Vatandaşlarımızı uyarıyorum. Sakın kanmayın” dedi.

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