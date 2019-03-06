Gönlü,kalemi,bilgisi, insancıllığı,hizmetleri,eserleri ve zerafeti ile tüm tanıyanların gönüllerinde taht kuran ve özel bir sevgi ve saygı kazanan , Kültür ve Turizm Bakanlığında birlikte başarılı hizmetlere imza attığımız Seyhan Livaneli hanımefendi, aramızdan ayrılsada (5 Mart 2019), derin izler bırakan üstün insan karakateri ve derin kültür bilgisi ile verdiği eserleri ile gönüllerde hep yaşayacaktır.Nurlar içinde yatsın.Tüm Livaneli ailesinin ve kültür camiasının başı sağ olsun.

Merhum Mustafa Sabri bey ve Şükriye hanımın kızı ve Usta Sanatçı-yazar Zülfü Livaneli’nin kardeşi olan Seyhan Livaneli’nin cenazesi 6 Mart 2019 tarihinde Alsancak Hocazade Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Urla Güvendik Mezarlığına defnedilecek.

Haberi duyuran Bilgi Yayınevi’nden “Değerli yazarımız Seyhan Livaneli’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor, Livaneli ailesinin ve yakınlarının acısını paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun.” açıklaması yapıldı.

Livaneli ailesinin Seyhan Livaneli ile ilgili taziye mesajı şöyle:

“Ardında kocaman bir boşluk bıraktın, seni çok özleyeceğiz Seyhoş. Evlatları Mina, Senem, Samil, kardeşleri Zülfü, Asım, Ferhat, yengesi Ülker, yeğenleri Aylin, Ceren, Defne, Murat Livaneli.”



Bu acı haberin sosyal medyada duyulması ile başlayan yüzlerce başsağlığı mesajlarında, Seyhan hanımın toplumda ne denli sevgi ve saygı yarattığı açıkca görülmektedir.

“Kader Senfonisi, Anadolu ve Efsaneleri, Cam Kase Mucizeleri” ve kaleme alıpta yayına veremediği diğer eserleri ve yaşamı boyunca kazandığı kalpler ve örnek hizmetleri ile hep aramızda olacaktır.



Toplumun gönlünde büyük sevgi kazanarak derin izler bırakan insanlar ölümsüzdürler.Seyhan Livaneli hanımefendi de bunlardan birisidir. Bu örnek insan Işıklar içinde uyusun.