Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR’in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü, olumsuz mevsim koşulları nedeniyle kuruyunca, göçmen kuşlar burada konaklamadan yollarına devam ediyor. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, “Seyfe Gölü kuş cennetimiz temmuz ayından bu yana maalesef kurudu. Gölün tamamen kuruması bizim için büyük bir tehlike” dedi.

Kırşehir’de önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1’inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edilirken, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, bu yıl olumsuz mevsim koşulları nedeniyle kurudu. Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, bu dönemde tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor.

‘TEMMUZ AYINDAN BU YANA KURUDU’

Gölün son durumunu anlatan SEYGED Başkanı Ömer Çeriner, “Şu an göç tersine döndü. Buradan geçen kuşlar gölde su varsa konaklayıp dinleniyorlar, besleniyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Eğer gölde su yoksa konaklamadan, dinlenmeden, beslenmeden yollarına devam ediyorlar. Aralık ayının ortasındayız, Seyfe Gölü kuş cennetimiz, Temmuz ayından bu yana maalesef kurudu. Çok cılız yağışların dışında pek bir yağış almadık. Buradaki çözüm, yağışların etkin olması” dedi.

‘GÖLÜN TAMAMEN KURUMASI BÜYÜK TEHLİKE’

Gölün iyileştirilmesi konusunda önerilerde bulunan Çetiner, “Gölümüzü besleyen 3 ana pınar var. Bunlar Seyfe, Horla ve Malya pınarı. Maalesef şu an üç pınardan da su girişimiz yok. Gölün kuruma olayı yıllardır var. Gölün tamamen kuruması bizim için büyük bir tehlike. Umudumuz sadece yağışlar. Bunu biz tasvip etmiyoruz. Yöreden alınan içme suları durdurulmalı. Orada yapılan tarım susuz tarıma yönlendirilmeli. Gerekirse oradaki ürün yelpazesi değiştirilmeli. Damlama sulama sisteminin hayata geçirilmesi gerekir. Küresel ısınma devam ettiği sürece tek çözüm Yamula Barajı’ndan o yöreye gelecek olan su. Onun haricindeki çözümler geçici çözüm. Siz aynı havzadan su alıp oraya vermeye kalkarsanız kısır döngü oluşur. Seyfe Havzası dışından gerekirse Kızılırmak’tan su alınarak gölün kuruduğu anlarda takviye edilmesinde fayda var. Bizim buradaki tek çabamız Seyfe Gölü kuş cennetinin korunması” diye konuştu.

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