SEVSİNLER SENİN KIRMIZI ÇİZGİNİ

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi. Atalay, “Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız” dedi.

Sevsinler senin kırmızı çizgini…

Eskiden emekçinin hakkını hukukunu koruyacağı yerde patronlar ile işbirliği içinde olan, iktidarın sözünden çıkmayan sendikalara sarı sendika denirdi, Türk-İş için sarı bile hafif kalır hangi renk uygun olur demeyeyim…

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Yahu adam daha pazarlığa başlarken kasım ayındaki açlık sınırını emekçiye reva görüyor, kırmızı çizgim bu diyor, bunun üzerinde üç beş kuruş verin konuyu kapatalım kafasında…

Oysa gerçekler ortada Türk İş tarafından hesaplanıp açıklanan kasım ayı yoksulluk sınırı 25 bin 365 lira, açlık sınırı da 7 bin 785 lira ve bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 10 bin 107 lira olarak açıklandı.

Asgari ücret aralık ayında belirlenecek Ocak 2023’den itibaren geçerli olacak ve emekçinin eline Şubat 2023’ün ilk yarısında geçecek yani “ölme eşeğim ölme, bahar gelecek, yonca bitecek sende doyacaksın”…

Yahu be adam önümüzde daha en az iki ay var, bu iki ayda zaten açlık sınırı en az 8 bin 500 – 9 bin seviyesine çıkmayacak mı? Sen daha bunun farkında bile değilsin ama pazarlık masasında işçi adına oturmaya utanmıyor musun? Yok, eğer bu gerçeğin farkındasın da patron ve iktidara yaranmak için orada işbirliği yapıyorsan bu ayıp değil mi?

Bak dostum AKP iktidara geldiğinde bir asgari ücret ile 12 gram altın alınabiliyordu bırak büyüme payının bölüşülmesini falan sadece o günkü alım gücünü yeniden elde edebilmek için asgari ücretin en az 12 bin lira olması gerekmez mi?

Yoksulluk sınırını bu gün 25 bin 365 lira diye hesap etmiş senin kurumun dört kişilik bir ailede anne baba iki kişi çalışıyorsa yoksulluk sınırına ulaşabilmek için dahi 12 bin liranın üstünde bir asgari ücret olması gerekmiyor mu?

Bekâr bir çalışanın yaşam maliyetini 10 bin 107 lira olarak açıklamışsınız asgari ücret ile çalışan bekâr bir emekçi bu rakamın altında nasıl yaşasın?

Üstelik bunlar aralık başı hesaplamaları yukarıda da dediğim gibi bu para emekçinin cebine taaa şubat başında geçecek yani daha iki ay var iki ayda bu rakamların çok daha yukarı tırmanacağı kesin değil mi?

12 Eylül patronları destekleyen kapitalist bir darbeydi, bu topraklarda sendikaları, sendikal örgütlenmeyi ve işçi haklarını biçti geçti. Geride bıraktığı sendikaların hemen hepsi göstermelik işbirlikçi sarı sendikalar.

Darbeci Evren ve şürekâsı emekçilerin sendika çatısı altında örgütlenerek haklarını hukuklarını savunmasını engelleyerek çalışanları tarikat ve cemaat gibi örgütlenmeler içerisinde tahammüllü ve itaatkâr olmaya yönlendirdi. AKP’de bu politikaları aynen devam ettirdi.

Bu gün asgari ücretin hesaplanacağı masaya emekçilerin temsilcisi olarak oturan zat ı muhteremin normalde çıkıp arkadaş bu enflasyon ortamında patronlar büyür ve zenginleşirken işçiler eziliyor, yoksullaşıyor, yokluğa düşüyor. Biz bunu engelleyeceğiz ya hakkımızı verirsiniz ya da bu ülkede genel greve gider, işleri durdururuz restini çekmesi gerekmiyor mu?

Dahası daha masa kurulmadan, taraflar görüşmeye oturmadan neden tüm sendikalar güç birliği yapıp bir günlük iş bırakma ya da iş yavaşlatma eylemi yaparak gözdağı vermiyor, güç gösterisi yapmıyor?

Patronlar ile iktidarın işbirliği yaptığı masada süklüm püklüm oturup “arz ı hürmet ederiz efendim” uysallığı ile emekçinin hakkı hukuku korunabilir mi?

Asgari ücret belirlenirken kırmızı çizgisini açlık sınırına koyan bir sendikacıdan Türk emekçisinin de Alman, Fransız, İngiliz ya da Amerikan emekçisinin aldığı asgari ücreti talep etmesi beklenebilir mi?

Haa patronlar zarar edermiş, yahu sana ne?

Patron adam gibi ücret ödeyerek kar edemiyorsa iş yapmasın, bu onun beceriksizliği, bilgisizliği değil mi?

Bir İngiliz, bir Fransız, bir Amerikalı, bir Alman patron adam gibi ücret ödeyerek nasıl kar ediyor? Bir Türk iş insanı neden adam gibi, insan onuruna yakışır bir ücret ödeyince kar edemesin?