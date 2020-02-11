UNICEFTürkiye Milli Komitesi, Türkiye’deki çocukların ihtiyaçlarıyla ilgilifarkındalık ve kaynak yaratmak üzere özel bir konser organize ediyor: UNICEFUmut Konseri. UNICEF UMUT Konseri, İstanbulDevlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 29 Mart’ta Volkswagen Arena’da UNICEF’inTürkiye’deki çalışmaları yararına gerçekleşecek.

Konserde gönüllüolarak sahne alacak olan Barbaros, Can Bonomo, Cecilia Krull, Edis, GökçeBahadır&Burak Sevinç, Kalben, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün,Sertab Erener ve Yalın’ın UNICEF Umut Konseri için seçtiği şarkılar bu geceyeözel olarak senfonik notaya dökülüyor. Bu özel gecenin sunuculuğunu ise yinegönüllü olarak Ceyda Düvenci üstleniyor.

T.C. Kültürve Turizm Bakanlığı desteğiyle İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde,Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleşecek konserin tüm geliri UNICEF’inTürkiye’deki her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için yaptığı çalışmalaraaktarılacak.

KerkiSolfejorganizasyonuyla, Biletix – Pozitif – Volkswagen Arena ve PasionTurca katkılarıyla29 Mart Pazar günü saat 19.30’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konserinbiletleri Biletix üzerinden satışa sunuluyor.

UNICEF, ortaklarıylabirlikte Türkiye’de, bütün çocukların eğitim ve öğretim programlarınaerişebilmeleri ve kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. UNICEF,kaliteli örgün eğitime erişimi arttırmak ve bütün okulları, tüm çocuklar(örneğin engeli olan çocuklar ya da sosyoekonomik statüsü düşük çevrelerdengelen çocuklar) için kapsayıcı kılmak için çalışmalarını sürdürmektedir.