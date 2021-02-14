Sevgiliye, keman eşliğinde çiçek servisi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir çiçekçilik firması, yaklaşık 5 yıldır 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel çiçek servisini kemancı eşliğinde yapıyor. Kemancının romantik şarkıları eşliğinde çiçeklerini alan kadınlar, şaşkınlık yaşıyor.

Muratpaşa ilçesinde hizmet veren Flora Center Çiçekçilik, yaklaşık 5 yıldır müşterilerine 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel etkinlik düzenliyor. Müşterilerin isteğine göre hazırlanan çiçekler, kemancı eşliğinde gönderiliyor. Kemandan yükselen romantik müzik eşliğinde çiçeklerini alan kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Romantik sürpriz karşısında şaşıran Ferdane Yollu (31), “Çok şaşırdım, çok beğendim. Eşim burada değil, İstanbul’da. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim” dedi.

‘GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ’

20 yıldır çiçekçilik yaptıklarını anlatan Süleyman Güven (32), yaklaşık 5 yıldır Sevgililer Günü’ne özel etkinlik düzenlediklerini anlatarak, “Sevgililer Günü’nde keman eşliğinde çiçeklerimizi servis ediyoruz. Bunu gören kadınlarsa şaşırıyor, mutlu oluyor. Bu sene de geleneğimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” diye konuştu.

Kemancı Bayram Karakaya (26) ise, “Çok duygusal parçalar çalıyoruz. İsteğe göre parçalarımız değişiyor. İnsanlar farklı tepkiler veriyor. Daha çok mutlu oluyorlar” dedi.

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