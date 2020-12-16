Sevgilisinin aracını ateşe veren sanığa, başka suçlardan 3 yıl 6 ay hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da eski sevgilisi Fatma Y.’nin (28) park halindeki otomobilini ateşe vererek yaktığı ve olayın ardından polislere “Fatma’nın ölümü temiz olmayacak. Yazık etti kendine” şeklinde sözler söylediği iddia edilen A.H.Y., (42) ilk duruşmada tahliye edildi. Ancak A.H.Y. 2 yıl önce gerçekleştirdiği Fatma Y.’nin, annesi Sultan Y. ve erkek arkadaşı Abdullah D.’ye karşı ‘Silahla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay, ‘Konuk dokunulmazlığını ihlal’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay geçen ay Kepez ilçesinde yaşandı. Belediye çalışanı A.H.Y., eski sevgilisi Fatma Y.’nin otomobilini, arkadaşı O.T. ile ateşe verip, kaçtı. Fatma Y.’nin şikayeti üzerine yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ‘nitelikli kasten mala zarar verme’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan A.H.Y ile O.T.’nin yargılanmasına önceki gün Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklardan A.H.Y., Fatma Y.’nin eski sevgilisi olduğunu, yaktığı aracın zararını karşılayacağını ancak kendisinin verdiği parayla alındığını söyledi. O.T. ise A.H.Y.’nin baskısı ile aracı yaktığını itiraf ederek, “Pişmanım. Zararı karşılamak istiyorum” diye konuştu.

‘TAHLİYE ETMEYİN BENİ ÖLDÜRECEK’

Duruşmada hazır bulunan Fatma Y. de “Hakim Bey size yalvarıyorum, bu adamı bırakmayın. İçeriden çıkarsa beni öldürecek. Can güvenliğim yok” diyerek, eski sevgilisi ile suç ortağının tutuklu kalmasını istedi.

Mahkeme, bilirkişi raporunda 70 bin TL olarak belirlenen araçtaki zararın iki sanık tarafından eşit şekilde karşılanmasına karar vererek, A.H.Y ile O.T.’yi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti. Ancak sanık A.H.Y.’nin iki yıl önce Fatma Y.’nin ailesini ‘Silahla Tehdit’ ve ‘Konut Dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hapis cezasına çarptırdı.

AVUKATTAN DHA’YA ÖZEL AÇIKLAMA

DHA’ya konuşan Fatma Y.’nin avukatı Mehmet Çalık, “Suç iddianamede belirtildiği gibi mala zarar vermekten ibaret değil. Burada çevre güvenliğini tehlikeye atarak eziyet çektirme suçu var. Bu kişi hakkında müvekkilimin şikayetine dayalı birçok dosya var. Savcılık sadece ‘Mala zarar verme’den dava açıyor. İddianameye itiraz ettik. Savcılığın görevi, ‘Aile Koruma Kanunu’nu uygulamaktır. Tam tersi bizim verdiğimiz dilekçeleri görmezden geliyor. Mahkeme sırasında da söyledim: ‘Eğer bu şahıs, serbest bırakılırsa bir ay sonra müvekkilimin öldürüldüğüne dair dosya aynı mahkemeye gelecek’. Müvekkilimi kanun, mahkeme korumazsa kim koruyacak? Bunu Türk milletine kamuoyu önünde soruyorum”.

‘2 YIL ÖNCE DE TEHDİT ETTİ’

Avukat Çalık, Fatma Y.’yle iki yıl önce sanık arasında yaşanan olayları da hatırlatarak şu bilgileri verdi: Sanık A.H.K., iki yıl önce yine Fatma Y., annesi ve erkek arkadaşına karşı gerçekleştirdiği ‘Silahla tehdit’, ‘Kasten yaralama’, ‘Hakaret’, ‘Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakim karşına çıktı. Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık A.H.K. ile şikayetçiler A.D., Fatma Y., S.Y. ve taraf avukatları katılmıştı. Bu sefer savunmasında, ‘Fatma Y., beni A.D. ile aldatmıştır. Fatma Y. Hakkında 19 kez uzaklaştırma kararı aldırdım. Kendileri çetedir, bu çetenin çökertilmesini talep ediyorum. Başka erkekleri de mağdur etmeye devam edeceklerdir’ diyerek kendisini savunmuştu. Gördüğünüz gibi saldırılarına devam etmektedir. İki ayrı dosyadan yargılanıyor. Hafifletici sebeplerin uygulanmamasını istiyoruz” dedi. Fatma Y.’nin avukatı Mehmet Çalık, arabayı yaktıkları davadan tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi. Sanığın iki yıl önce işlediği suçun da cezasının daha ağır olması gerektiğini iddia etti.

İKİ YIL ÖNCE NE OLMUŞTU?

4 Haziran 2018 günü gece saatlerinden A.H.Y., elinde çiçekle Fatma Y.’nin evine geldi. Kapıyı açan Fatma Y.’nin yengesi, A.H.Y.’yi içeri almak istemedi. Zorla içeri giren A.H.Y., Fatma Y. ve A.D.’ye saldırdı. Ardından dışarı çıkan A.H.Y., elindeki silahla sağa sola ateş etmeye başladı.

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