Sevgilisi tarafından öldürülen Gamze’nin babası: En ağır cezaları almalarını istiyorum

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da Gamze Esgicioğlu’nun (23) kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (25) ile tutuksuz M.K.’nin yargılandığı davaya devam edildi. Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis istenen Hasan Bölüm, sevgilisini kasten öldürmediğini belirterek, beraatını talep etti. Savcının mütalaasını verdiği duruşma sonrası konuşan baba Mehmet Esgicioğlu, “En ağır cezaları almalarını istiyorum. Yargıya güvenmekten başka çaremiz yok. Yüce yargıya güveniyoruz” dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü’nden 2019 yılında mezun olan ve kentte bulunan bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü saat 06.00 sıralarında Anadolu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartın 3’üncü katındaki dairede, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu’nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Gamze Esgicioğlu’na yapılan otopside, vücudunda bıçak izi saptandı. Hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm’ün ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu, M.K.’nin ise ‘suç delillerini gizlemeye çalışmak’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan H.Y. ve İ.O.B. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi

BERAATİNİ İSTEDİ

Davanın ikinci duruşması bugün Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hasan Bölüm ile tutuksuz sanık M.G., Gamze Esgicioğlu’nun babası Mehmet Esgicioğlu ile tarafların avukatları katıldı. Mahkemede tutuklu sanık Hasan Bölüm, Gamze Esgicioğlu’nu kasten öldürmediğini belirterek, beraatini talep etti. Savcı mütalaasını verirken, duruşma 6 Mayıs tarihine ertelendi.

‘HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI’

Duruşma sonrası konuşan Esgicioğlu ailesinin avukatı Fatih Durmaz, yargılamada savcılık tarafından mütalaa sunulduğunu ve mütalaanın büyük kısmını kabul etmediklerini söyledi. “Bununla ilgili beyanda bulunacağımıza yönelik süre talebimiz oldu” diyen Durmaz, “Özellikle ikinci sanık yönünden delilleri karartmaya yönelik hareketleri yönünden cezalandırılmasını talep etmiştik. Ancak savcılık bu husustan diğer sanığın delilleri karartmaya yönelik eylemlerine ilişkin beraat mütalaası verdi. Biz buna katılmıyoruz. Çünkü olay sonrasında kanların silinmesi, bıçağın yıkanması, Gamze’nin üzerindeki çamaşırların yıkanmasına yönelik eylemlerin sadece 1 kişi tarafından, yani diğer sanık tarafından yapılması çok da mümkün değil. Hayatın olağan akışına aykırı bir durum. İtirazlarımız da olacak” dedi.

‘ARTIK KARARI BEKLEYECEĞİZ’

Diğer tutuklu sanık Hasan Bölüm için savcılığın ‘kasten adam öldürme’ uygulanması yönünde mütalaasının bulunduğunu belirten Durmaz, “Yani cezalandırılması noktasında tabii buna çok fazla bir diyeceğimiz yok. Ancak Gamze kızımızın vefat etmesinde bizim diğer sanığın da en azından yetkili makamlara süresinde haber vermemesi noktasında cezalandırılmasına yönelik taleplerimiz bulunmuştu. Maalesef takipsizlik kararları verildi. Savcılık mütalaasından sonra artık karar aşamasına doğru geliyoruz. Sanığın kendisinin cezalandırılmasına yönelik kanun maddelerinden kaçınmak üzere savunmalarına katılmadığımızı beyan ettik. Artık karar bekleyeceğiz. Bizim istemediğimiz şekilde olması durumda hakkımızı sonuna kadar arayacağız” diye konuştu.

Gamze Esgicioğlu’nun babası Mehmet Esgicioğlu da, “Avukatımın dediğine katılıyorum. Ben de en ağır cezaları almalarını istiyorum. Yargıya güvenmekten başka çaremiz yok. Yüce yargıya güveniyoruz” dedi.

Öte yandan davayı Kadın Meclisi temsilcileri de takip etti.

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