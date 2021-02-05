Sevgililer Günü’ne özel kampanyalar, PttAVM.com’da

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE’nin e-ticaret platformu ‘www.pttavm.com’ Sevgiler Günü’ne özel kampanyalar ve indirim fırsatlarını ‘Aşka Gelen İndirimler!’ mottosuyla müşterileriyle buluşturuyor.

Türkiye’nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, Sevgililer Günü’ne özel birbirinden farklı ürünlerde uyguladığı indirimleri müşteriyle buluşturuyor.

Parfümlerden kol saatlerine, makyaj malzemelerinden altın takılara, kahve makinesinden şık gömleklere kadar benzersiz fırsatlar müşteriye ulaşabilecek. Ayrıca tablolardan zarif mobilyalara, araç aksesuarlardan ayakkabılara kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce ürün, Sevgililer Günü’ne özel indirimlerle www.pttavm.com’da yer alıyor. Zengin ürün çeşidiyle ilgi gören PttAVM.com, Sevgililer Günü’ne özel başlatılan indirim kapsamında binlerce üründe büyük indirim fırsatı sundu. Sevgililer Günü’ne özel ürünleri özenle seçen PttAVM.com ekibi, ‘Aşka Gelen İndirimler’ mottosuyla müşterilerinin ekonomik alışveriş yapabilmesi için avantajlı ürün fırsatlarını Sevgililer Günü’nde de sürdürecek.

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