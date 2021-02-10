Sevgililer günü öncesi mezatta çiçeklerin yarışı

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRK/İstanbul, (DHA) – SEVGİLİLER Günü yaklaşırken, çiçek mezatında yoğunluk yaşandı. Çiçek satıcıları, tezgahlarında sergileyecekleri en güzel çiçekleri uygun fiyata satın almak için, birbirleriyle yarıştı.

Özel günlerde çiçek talebi çok olduğu için mezatta da yoğunluk yaşandığını ifade eden S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, “Tabii biz o günlere göre malımızı artırarak, ona göre çalışmalar yaparak fiyatları dengede tutmaya çalışıyoruz. Bizim bununla beraber tüm Türkiye’de 18 şubemiz daha var. Sevgililer günü haftasında, yaklaşık 40 milyon dal çiçek satarız” dedi.

Türkiye’nin 81 ilindeki çiçek üreticilerinin ürünlerinin satıldığı mezatlarda, Sevgililer Günü öncesi yoğunluk yaşandı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu (S.S) Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin Sarıyer’deki şubesinde, yaklaşan Sevgililer Günü nedeniyle hazırlık yapan çiçekçiler, ‘pey düğmeleri’ne basmak üzere salonda hazır bulundu. Kooperatif binasında düzenlenen mezatta satışlar, açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, tezgahında satacağı ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor. 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşması dolayısıyla da en fazla ilgiyi, güller görüyor.

“KALABALIĞIN İÇİNDE EKMEK PARASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Ataköy’de çiçek satan Selçuk Kahraman, “Sevgililer günü bizim özel günlerimizden biri. Çiçekçilerin bayramı sayılan günlerden bir gün. Pazar’a denk gelmesi dükkancılar için avantaj, seyyar satıcılar için dezavantaj. Vallahi bir nevi kumar oynuyoruz. Satıp satamayacağımız belli değil. Hava şartlarının da çok uygun olmayacağını söylüyorlar. Çelişkideyiz fakat almak zorundayız. Çiçek satılırsa altın, satılmazsa çöp. Ben kendi adıma pandemiden dolayı daha az çiçek almayacağım. Mezat öyle bir şey ki zaten kendinizi kaptırıyorsunuz. Çiçek alışverişi yaparken başka bir dünyaya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi yoğun bir kalabalık. Kalabalığın içinde ekmek parası için mücadele ediyorsunuz. O yüzden ben aynı şekilde mal alacağım. Nergis, Gül ve Kasımpatı alacağım” diye konuştu.

“MÜŞTERİLERİMİZE İYİ ÇİÇEKLER SUNMAK İSTİYORUZ”

10 yaşından beri Ulus’ta çiçek sattığını ifade eden Birgül Çetinbaşlar, şunları söyledi:

“Çiçekler çok pahalı. Bekliyoruz, buradayız. Bunu müşteriye anlatmamız da zor oluyor. İyi olacak inşallah. Pazar günü açığız. Sevenimiz gelecek mutlaka. Bu sene pahalılık var, sermayelerimiz çok büyük, çiçeğimiz az oluyor. Malı almak için burada bekliyoruz, düğme parası ayrı… Bir gülün tanesi bize şu anda 7 liraya geliyor. Bugün özellikle kokulu çiçeklerimiz ve güllerimizi alacağız. İyi gül almak zorundayız, Ben Ulus’ta satış yapıyorum. Saygın müşterilerimiz var. Onlara da iyi çiçekler sunmak istiyoruz.”

“EN ÇOK KIRMIZI GÜL VE BEYAZ GÜL TERCİH EDİLİYOR”

Etiler’de trafikte satış yaptığını dile getiren Fikriye Küp ise şöyle konuştu:

“Geçen sene Anneler Günü’nde de böyle sokağa çıkma yasağı vardı. Olan küçük esnafa oluyor. Trafikte çiçek satan insanlarız. Tezgahı ya da dükkanı olanlar şanslı. Sokağa çıkma yasağında 10.00’dan 17.00’ye kadar izin verdiler ama insan nerede bulacağız? Trafik nerede bulacağız? Bugün gül almayı düşünüyorum. Gül çok pahalı çünkü bu mevsimde çok sık bulunmayan bir çiçek. Daha değerli. Bir de gülün her zaman özelliği var. Bir demet değil de bir tane bile versen karşındakinin gönlünü alıyorsun. Sevgililer gününde en çok kırmızı gül ve beyaz gül tercih ediliyor.”

“AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE ÇİÇEKLERİ MÜŞTERİYE SUNUYORUZ”

S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, mezattaki işleyişi şu sözlerle anlattı:

“Sınırlı Sorumlu Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, ismi üzerinde burada satılan tüm ürünler ülkemizde yetişen ürünler. 6 binin üzerinde üretici ortağımız var. Üretmiş oldukları çiçekleri bu kooperatifte satıyorlar. Bizler gün aşırı kendi frigolu kamyonlarımız ile bu çiçekleri üretim bölgelerinden alıp buraya getiriyoruz. Aynı zamanda burada müşteri ile buluşturuyoruz. Açık artırma usulü müşterilerimize sunuyoruz. Yatırdıkları para karşılığında onlara pey düğmeleri veriyoruz. Buradan da gelip dükkanlar, çiçeklerini alıyorlar”

“SEVGİLİLER GÜNÜ HAFTASINDA, YAKLAŞIK 40 MİLYON DAL ÇİÇEK SATARIZ”

Pey çekildiğinde birden fazla düğmeye basılmış ise, çiçek fiyatının yükselmeye başladığını dile getiren Çiftçi, “Sonra fiyatlar yükseldikçe kaçanlar olur. En son yakaladığı düğmeye fiyatı yazar, o müşterinin numarasına mal gider. Tabii çiçekçilerin de özel günleri var. Birkaç gün sonra Sevgililer Günü. Özel günlerde çiçek talebi çok olduğu için burada da talep artıyor. Fiyatlarda tabii hafif bir kımıldama oluyor. Tabii biz o günlere göre malımızı artırarak, ona göre çalışmalar yaparak fiyatları dengede tutmaya çalışıyoruz. Bizim bununla beraber 18 şubemiz daha var tüm Türkiye’de. Sevgililer günü haftasında, yaklaşık 40 milyon dal çiçek satarız” dedi.

ÇİÇEK SATAN DÜKKANLAR CUMARTESİ-PAZAR AÇIK OLACAK

Pandeminin çiçek fiyatlarına etkisi olduğunu vurgulayan Çiftçi, “Çiçek dükkanları kapatıldı ama biz müracaat ettik, derdimizi anlattık. Cumartesi Pazar günleri çiçek dükkanları evlere servis yapacak şekilde açıldı. Bu sefer de Sevgililer Günü haftası diye sayın Süleyman Soylu’ya rica ettik. Onlar da ek bir genelge yayınlayarak, çiçek satan dükkanların Cumartesi ve Pazar günü açık olmasını sağladılar” ifadelerini kullandı.

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