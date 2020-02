Sevgiyle bakıyor gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın.. sevdiklerinizi üzmeyin, kaybetmeden sevginizi hissettirin…

Değerli okuyucular size bugün belki de hayat telaşında unuttuğumuz bir hususu hatırlatmak istiyorum.

……….SEVGİ……

Sevgi öyle bir his ki en kötü durumda en zor zaman da en çıkmaz sokakta sevgi insanı insan yapmaya devam eder. Siz sevgiden hiçbir zaman uzaklaşmayın hayatınızda ki her yol sevgiye çıksın her işi severek yapın mesela hayatı sevin yaşamayı sevin ibadeti sevin devleti sevin bayrağı sevin milleti sevin doğayı suyu havayı İnsanları çocukları hayvanları yani yaratılanı yaratandan ötürü sevin en çok kendinizi sevin ve sevdiğinizi ifade etmekten kaçınmayın bir hareket bir güzel söz veya bir tavırla belli edin bunu güzellikleri ertelemeyin hayat ertelemek ve susmak için çok kısa biranda gelip geçiyor “keşke” dememek için söyleyin çünkü geçen zaman ne kadar istesek te geri gelmiyor.

Hayattaki en büyük ironi kaybedilince anlaşılıyor olmak. biz hep yaşarken anlayalım kaybedince değil. Bir şeyler bizim elimizde hayatımızda ve çevremizdeyken değerini bilelim sevelim dinleyelim konuşalım yaşayalım çünkü varken anlamak er kişinin kaybedince anlamak her kişinin özelliğidir. Biz işte tam bu yüzden er kişi olalım hayata sevgiyle bakalım keşke demeyelim birbirimizi anlayalım birbirimizi sevelim yarın çok geç olmadan bugün herkes sevgiyle baksın hayatına sevgiyle yapsın her şeyi bugün sizinle beraber Yeni bir şey deneyelim ve günlük rutininizden çıkıp işinize ,evinize, arkadaşlarınızın yanına gidince onları sevdiğinizi söyleyin onlara sevgiyle bakın işte o zaman ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir güzellik göreceksiniz

Belki de sevginizi sevdiğinize son kez söylemiş olabilirsiniz hayat bu kadar kısa unutmayınızzzz

Bir gün değil, her gününüz sevgiyle olsun sevgi dolu bir hayat yaşayalım

Hayat sevince, Sevilince güzel

Sağlıkla ,mutlu ,huzurlu, SEVGİYLE kalın…