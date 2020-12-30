BİR SÖZÜM OLSUN: Sevgi, hayatı anlamlı kılmak için gerekçeleri olan bilinçli bir tercihtir.

Doğa, insan, hayvan, gökyüzü, bulut, hava, rüzgâr bütün canlı cansız her şeyedir, her şeyedir sevgi…

İçinde bilinç vardır, umut vardır, vefa vardır, aşk vardır.

Sevginin eksilmesini, eskimesini ilk yürek hisseder.

Ne oluyor ne olacak sorusuyla takibe geçer ve her davranışını sorgular karşısındakini.

Yürek en adil yargıçtır asla yanlışa düşmez ve kararları kesindir. Sorgu sonucu ya sevgi biter, bağ viran olur, bülbüller ölür, ya da yürek kendisinden özür diler kuşkulandığı için utanır daha bir devinim kazanır, daha çok emek verir sevgi bahçesinde güller biter, bülbüller öter. hd

Okurlarımıza ve sevdiklerine sevgi, sağlık ve şiir dolu bir yıl diliyorum.

Bugün Konuğumuz, Ozan Aysel Çiçek, 1972 Ankara doğumlu,

Baba Erzurum/Aşkale, anne Kırşehir/Mucur’lu

Edebiyat ve halk kültürüne olan eğilimi sonucu, lise yıllarında şiir ve kısa hikayeler yazmaya başladı, yaklaşık 20 yıldır bağlama çalıyor. Usta malı eserleri dışında, söz ve müziği kendisine ait eserlerini bağlamasıyla çalıp söylüyor.

Halk Ozanları Kültür Derneği’nde uzun yıllar yönetimde görev aldı, Anadolu halk kültürünü yaşatma ve geleceğe taşımak adına projeler üretiyor, uygulama aşamasında ve çeşitli illerde yapılan konser ve televizyon programlarında görevler almaktadır.

Değerli ozanımız, Aysel Çiçek’i bugüne kadar ki çalışma ve başarılarından dolayı kutluyor, Aydınlık yarınlara giden yolda kaleminde şiirleri, omzunda bağlamasıyla yol’un açık olsun diyorum ve bir şiirini sizlerle pay etmek istiyorum.

SEVGİMLE

Gönülleri kaynaştıran

Bükülmez lehimdir sevgi

Bir ekince binbir veren

En azgın tohumdur sevgi

Ne para ne de pul ister

Sahte değil sahi göster

Yüzümde yırtılmaz astar

Tenimde ruhumdur sevgi

Sofrada rızık bölmeden

Kendine köle kılmadan

Karşılığını almadan

Can veren rahimdir sevgi

Girdim onun her emrine

Karıştırdım her umruma

Kılavuzdur şu ömrüme

Gördüğüm şahımdır sevgi

Çiçek ömrüm sona erse

Melekler hesabı sorsa

Geçeceğim sırat varsa

İmanım ahımdır sevgi

Aysel ÇİÇEK