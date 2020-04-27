Ayların ve günlerin en hayırlısı ve uğurlusu Ramazan geldi, hoş geldi. Ramazan ayı sevgi, hoş görü, yardımlaşma,bereket ve erdem ayıdır.

Bütün dünyanın,görünmez bir salgınla uğraştığı bu günlerde,mübarek günlerin iyiliğe ve sağlığa vesile olmasını, mutluluk, sağlık, umut ve bereket getirmesini diliyorum.

Bu ay içerisinde ,Ramazan’ın sosyal, kültürel ve dini boyutları ile ele alınması ve toplumun yardımlaşma ve dayanışmasının önemi ve önceliği her ortamda anlatılmalıdır.

Yunus Emre’nin öğütleri ,insanlara neler yapacaklarını söylemekte ve yol göstermekte:

“Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, /Bir küçük meyve için, dalı incitme gönül,

Mevlâ verince azma,geri alınca kızma./Tüten ocağı bozma, /Külü incitme gönül.

Dokunma gayretine,karışma hikmetine,/Sahibi hürmetine,/Kulu incitme gönül.

Sevmekten geri kalma, /Yapan ol yıkan olma.

Sevene diken olma,/Gülü incitme gönül. “

Hayatı doğru anlamak, sağlıklı ve güzel yaşamak, üretken ve verimli olmak,bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmak, toprakla, doğayla, insanlarla barışık olmak,iyimser ve hoş görülü olmak bilgi ve bilinçle yaşamak, temel kavramlar olarak her zaman önemini korumakta.

1995 DÜNYA HOŞ GÖRÜ YILI nedeniyle,Antalya’da 12 Haziran 1995’de yapılan ve çok sayıda ülkenin katıldığı“Uluslararası Hoşgörü Kongresi” Sonuç Bildirgesi’nin ilk maddesi şöyle:

“Aslında dinler,siyasi rejimler,ideolojiler,insanlığın mutluluğunu,evrensel barış içinde yaşamasını öngörür…”

İslâmiyet,tüm insanların dünya ve ahiret saadetini sağlamak ve kardeşçe yaşamalarını temin etmek için prensipler getirdi.İslam Dini birleştirici, yapıcı ve eşitlikçi fonksiyonu ile gönüllerde sevgi ve saygı ile yüce yerini aldı. Şairler, yazarlar, düşünürler,din adamları bu konularda sürekli olarak bilgiler sunmakta ve gönüllere seslenmekteler.

Hz.Mevlânâ,

“…Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz;

Madem ki sen bensin, ben de senim

Niceye şu senlik benlik…”diyor.

Yunus Emre’nin dediği gibi :” Çeşmelerden bardağın/Doldurmadan kor isen/Bin yıl orda durursa/Kendi dolası değil.”

Sevilmek istiyorsan sevimli olmalısın;/Güzel güzel huylarla kalplere dolmalısın./ Herkesin sevilecek özellikleri vardır;/ Sevilmenin yolunu sevmekte bulmalısın.” şair Fazıl Bayraktar, yapılması gerekeni bir dörtlükte özetlemiş. Yüksek öğretimde sınıf arkadaşım,ülkemizin seçkin ve saygın şairlerinden Arif Eren “Mutlu Umut” şiirinde, çok anlamlı dizelere yer vermiş.

MUTLU UMUT

“Sahur topuyla kıpır kıpır/Açılmaya başlar tomurcuk

Sürekli büyür, büyür/ Beyaz bir gül olur

Bu gül kokusuyla uyanılır/Dualarla temiz düşlerden

Bismillahlı gülümsemeyle aralanır dudaklar/Aydınlık çiseleyen sabahlar eşiğine

Ve güzel/Yürümek adım adım o ışık denizine

Yüzmek kuğu gibi akşamlara dek/Güzelin son sınırına varmak

Ve kaçmak kaçmak kaçmak/Bir ömür boyu günahtan

Yaşamak bulamayacağı yerlerde/Ne güzel oruçlu olmak

Son nefeste.”Arif Eren

“Hekimlik bedenin kötülüklerini,bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.” Diyen Ege Uygarlığı’nın bilge kişisi demokritos’un ifade ettiği gibi, bedenin ve ruhun kötülüklerden uzak kalması esastır. Tüm insanların sağlam kafa, sağlam beden ve sağlam ruha erişmesi sağlanmalı insanlık huzura ve başarıya ulaşmalıdır.

Sevginin bilge şairi Fikret Sezgin, zamanı, insanı, neyi ve sevgiyi bir dörtlükte harmanlamış:

“Zaman yaşamıyorsa saat isterse dursun,/Yaşam gönül harmanı, seni seven savursun./Sevgi kamıştan değil,seven nefesten gelir./Sevdiğinin elinde severek ney olursun.”

Sevgi Mengisi

“Dışın güzelliği için galayı/Yüreği pak eden sevgidir sevgi /Gula gazandıran cennet âlâyı

Hak ile hak eden sevgidir sevgi /Sevgiler ekelim sevgi biçelim/Sevgi dünyasına yalan giremez

Gönülden sevmiyen Hakk’a eremez/Bakar ama perdelidir göremez

Perdeyi galdıran sevgidir sevgi /Sevgiler ekelim sevgi biçelim…” Neşet Ertaş

Sevgi çok yönlü ve çeşitlidir: Allah, Vatan ,bayrak, toprak, insan,su, hava, doğa , çocuk,çiçek, musiki, resim, mimari, güzel sanatlar, tarih, kültür, deniz, yemek ve giyim gibi hayatın pek çok alanında ele alındığı zaman, insanların bunlarla kaynaştıkları görülür. Hayatın ana tema’sını oluşturan felsefe sevgidir. Ramazan ayının sosyal, kültürel ve inanç boyutları ile aydınlatılması ,insana huzur, topluma barış ve dayanışma getirmesi için bu alanda halkımızın bilgilendirilmesi önemlidir. Sevgide buluşmak, birleştirici ve yüceltici olmak, toplumu kaynaştırır.

Dinimizin ve kültürümüzün temel taşı olan sevgi ve hoşgörüyü tatlı dille yücelterek kaynaşalım…