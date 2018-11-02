ADANA’da dövme ustası Mehmet Çağatay Öner (36), Türkiye genelinde uygulanan, ‘Sevgi İzi’ projesi kapsamında kaybolma riski olan birçok insana belirlenen kodları ücretsiz bir şekilde dövme yapıyor. Bu dövmeler sayesinde kaybolan kişiye ulaşılabiliyor.



Türkiye’de farklı illerde bu proje için gönüllü olan birçok insan olduğunu belirten Mehmet Çağatay Öner, Sevgi izi önemli bir proje. Ben de bu projenin Adana gönüllüsüyüm.

Hastalık, yaşlılık ya da farklı sebeplerden dolayı kaybolma riski olan insanlara ailelerin talepleri doğrultusunda dövme yapıyoruz. Yaptığımız dövme bir sayı ve o sayı artık o hastanın bulunmasını sağlayacak kod oluyor dedi.

HUZUR VEREN BİR PROJE

Bu projenin engelli, Alzheimer hastası ya da kaybolup kendini ifade edemeyen insanlar için hayati önem taşıdığını söyleyen Öner, şöyle konuştu

Aynı zamanda kaybolma riski mevcut yakını olan kişiye de huzur veren bir proje bu. Başvurması çok basit. İnternette bir sayfa üzerinden kayıt formu doldurarak insanlar bu sisteme başvurabiliyor. Kendi ve 2 yakının iletişim bilgilerini yazdıktan sonra kaybolma riski olan kişinin de bilgilerini bu forma yazıyorlar. Bu işlem bittikten sonra sistem size otomatik olarak belirlenen bir numara veriyor. Bu numaraya biz sevgi izi kodu diyoruz. Numarayı aldıktan sonra o bölgede gönüllü olan bizim gibi kim varsa ona gidiyorsunuz. Şu an 100?ün üzerinde dövmeci gönüllü olarak çalışıyor. İlgi gayet iyi. Bu sayede bulunan birçok insan oldu. Mesela biz ikiz çocuklarımız kaybolmuştu onları bulduk. Yaşlı bir amcamızı bulduk. Kısacası biz de bu durumdan çok mutluyuz.