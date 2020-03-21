Pandemi sırasında Nikâh kıyan genç akademisyen çift Nihan ve Orçun’dan özverili davranış

2020’de çok sayıda genç çift düğün törenlerini Mart ve Nisan aylarında yapmaya karar vermişti. Bunun iki sebebi vardı. İlki Ramazan ayının 24 Nisan – 23 Mayıs tarihleri arasına tesadüf etmesi, ikincisi ise dinî bayramın ardından okulların tatile girecek olmasıydı. Birçok çift düğün töreninde çok sayıda sevdiğiyle birlikte olabilmek için bu sebepleri dikkate almıştı.

Aylar öncesinden başlayarak hazırlık yapan çiftlerin hiçbiri küresel bir felaketle yüzleşmek zorunda kalacaklarını öngöremezdi. Corona Virüs bahar aylarında evlenmek ve görkemli bir düğün yapmayı tasarlayan çiftler için hayal kırıklığına yol açtı.

20 Mart günü dünya evine giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde öğretim elemanı olan Nihan Öz Nalezen ve Kastamonu Üniversitesinde öğretim elemanı olan Orçun Nalezen çifti de Nisan başında düğün törenlerini gerçekleştirme hayali kuruyordu. Ancak COVİD-19 salgını karşısında hayallerini ertelemek zorunda kaldılar ve sade bir nikâhla yalnızca 2 cesur arkadaşlarının katılımıyla evlendiler.



Sevdiklerimizi Korumak İstedik



Gelin Nihan Öz Nalezen “hem Ankara’da hem de İzmir’de 200 kişiyi aşkın bir toplulukla iki ayrı düğün töreni yapacaktık. Ancak hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaşmak bizi çok daha mütevazı bir tören yapmaya zorladı. Bugün yalnız 2 sevdiğimiz genç arkadaşımızı yanımıza alarak belediye geldik ve bizi bir aile yapan imzayı attık. Kalabalık grupları bir araya getirerek insanları riske atamazdık, sevdiklerimizi korumak istedik. Küresel bir felaketle yüz yüzeyiz. Büyük bir fedakârlık gibi görünse de böylesi bir dönemde gönülden eğlenmek, gündelik hayatı alıştığımız şekilde yaşamak imkânsızdı. Belediyeye geldik kimseyle fiziksel temas kurmadan, küçük töreni gerçekleştirdik ve ayrıldık.” şeklinde düşüncelerini aktardı.



Sorumlu Davranmak Zorundaydık



Damat Orçun Nalezen “Geleneksel bir düğün hayalini kurmuştuk. Ancak böylesi bir tören herkesi riske atmak anlamına gelecekti. Bugün ailelerimiz olmadan buraya geldik. Çünkü toplumumuzdaki yaşlı bireyler için bu virüs çok daha tehlikeli. Sorumlu davranmak zorundaydık.

Onların bugüne tanıklık etmelerini sağlamak ancak fotoğraflar aracılığıyla olacak; her ne kadar düğün törenimizi ertelesek de hayatımızdaki böylesine büyük bir adımı da ertelemek istemedik.” dedi.



Birbirimize Destek Olabilmek İstedik



Gelin Nihan Öz Nalezen “Gelecek günlerin bize ne getireceğini tam olarak kestiremiyoruz. Devletimizin aldığı tedbirlerin işe yarayabilmesi ancak bizlerin sorumlu davranmasına bağlı. Toplumsal bir bilincin tam olarak oluşmasına kadar geçen sürede daha kapsamlı tedbirlerin alınabileceğine yönelik kaygılar taşıyoruz.” dedikten sonra damat Orçun Nalezen ekledi, “ Bu sebeple birbirimize daha iyi destek olabilmek, alınabilecek daha kapsamlı tedbirler karşısında dayanışma içinde olabilmek için bizi hukuken birbirimize bağlayan bu imzayı atmak istedik. Ülkemizin bu küresel felaketi en kısa zamanda atlatmasını umuyoruz. Ulusumuza sağlıklı bir gelecek diliyoruz.”