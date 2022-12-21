Sevda Altunoluk Sporcu Konseyi Başkanı seçildi

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Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ve Goalball Kadınlar Milli Takım oyuncusu Sevda Altunoluk, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Sporcu Konseyi Başkanlığına seçildi.

Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla goalball branşına damga vuran Yenimahalle’nin milli gururu Sevda Altunoluk, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından İstanbul’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetime seçilerek Sporcu Konseyi Başkanı oldu.

Sevda’nın kariyeri başarılarla dolu

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Yenimahalle’nin adını uluslararası spor camiasında ve milli takım düzeyinde dünyaya duyuran Sevda Altunok paralimpik sporda beceri ve tecrübelerini milli takım düzeyinde yeni yetişen sporculara aktarma fırsatı bulacak.

2021 yılında BBC tarafından yayımlanan “100 Kadın Projesi” kapsamında Türkiye’den listeye giren iki kadında biri olmayı başaran Altunoluk’un kariyeri başarılarla dolu. Yenimahalle’nin milli gururu olan Sevda Altunoluk, Avrupa Goalball Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda 15 kez gol kraliçesi olarak kırılması zor bir rekora imza attı. Paralimpik oyunlarda da milli takımın başarısı için ter döken Altunoluk, 2016 Rio Paralimpik Oyunları’nda 39 gol ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda attığı 46 golle üst üste iki kez alınan şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Milli takım Porketiz’den Dünya Şampiyonu döndü

Öte yandan Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncularından Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk ve Reyhan Yılmaz’ın da forma giydiği Goalball Kadınlar Milli Takımı 2 Paralimpik Şampiyonluğun ardından Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen IBSA Goalball Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı. Yenimahalle’nin milli yıldızları Sevda 56, Reyhan 7, Sevtap 4 gol atarak dünya şampiyonluğunun kazanılmasına katkı sundu.

Engel tanımayan sporcumuzla gurur duyuyoruz

Milli sporcunun aldığı başarılardan gurur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de sporun gelişimi için her branşa ayrı önem veriyoruz. Özellikle engel tanımayan gençlerimize verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Uluslararası müsabakalara damga vuran ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran böylesine değerli bir sporcunun Yenimahalle’den çıkması bizleri mutlu ediyor. Sporcumuzun gelişimine katkı sunan antrenörlerine teşekkür ediyor, milli takım yönetiminde başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum” dedi.