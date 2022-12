Seslendirme sanatçısı Mehmet Şelli, sesiyle dünyaya açıldı

- Reklam -

Sosyal medya uygulaması TikTok’un yapay zeka sesi seçilen Şelli: “60 ülkeye Türkçe seslendirme gönderdim. Markalar ürünlerini Türkiye pazarına sunmak için özellikle tanıtım filmlerine Türkçe seslendirme istiyorlar. Türkçe aranan ve talep gören bir dil” “Yapay zeka sesinde 2000 cümlelik metinler seslendirdim. Sesimin her rengi, nakışı alındı ve bir yazılımdan geçirildi, o yazılım sayesinde artık ben olmadan da beni konuşturabiliyorlar”

Küçük yaşlarda ilgi duymaya başladığı seslendirme sanatını, memurluktan istifa ederek tam zamanlı sürdüren Mehmet Şelli, ABD, İngiltere, Brezilya, Vietnam, Çin, Rusya, Avustralya gibi 60 ülkeye Türkçe seslendirme yapıyor.

Şanlıurfa’da, ilkokul yıllarında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle önemli gün ve etkinliklerde şiir okuyan Mehmet Şelli, 14 yaşındayken yerel bir radyoda program yapmaya başladı.

Şelli, seslendirmenin kendisinde bir tutkuya dönüşmesi üzerine, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra da medya sektöründe çalışmaya devam etti. Radyo ve televizyon kanalında program sunuculuğu yapan Şelli, bir süre devlet memuru olarak çalıştı.

Bu süreçte seslendirmeyle ilgili dijital platformları keşfettikten sonra mesleğine daha fazla zaman ayırmaya karar veren 39 yaşındaki Şelli, 9 yıllık memurluk görevinden istifa ederek tam zamanlı seslendirme sanatçısı olmaya karar verdi.

Şelli, AA muhabirine, dünyaca tanınmış çok sayıda marka ve kurumun reklam ve tanıtım sesi olduğunu, bugüne kadar 60 ülkeye Türkçe çeşitli seslendirmeler yaptığını belirtti.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla seslendirmeye talebin arttığını aktaran Şelli, şöyle devam etti:

“Bu şaşırtıcı olabilir ama dünyanın her yerinde, Türkçe seslendirmeye ihtiyaç duyuluyor. Bir firma, reklam yaptığı veya bir eğitim hazırladığı zaman özel olarak Türkçeyi de tercih ediyor. Markalar, Türkiye pazarında iş yapıyorlar. Burada çok güzel bir pazar var, insanlar teknolojinin her ürününü kullanıyor. Markalar ürünlerini Türkiye pazarına sunmak için özellikle tanıtım filmlerine Türkçe seslendirme istiyorlar. Türkçe aranan ve talep gören bir dil.”

Şelli, sesin insanın enstrümanı olduğunu ve bunun en iyi şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

İşini çok sevdiğini ve ölene kadar da yapmak istediğini ifade eden Şelli, şunları kaydetti:

“TikTok’un yapay zeka sesi seçildim. Şu an bir program üzerinden benim sesimle ama ben okumadan birçok içerik üretilebiliyor. Yapay zekalar sektöre farklı bir renk getirdi, henüz doğal bir konuşmayı tamamen yansıtamıyor, ama yine de gayet başarılı. Çok fazla seslendirme ihtiyacı olan ve bunu hızlı şekilde elde etmek isteyen kurumlar var, bunlar için güzel bir örnek. Ben bu yapay zeka sesinde 2000 cümlelik metinler seslendirdim. Sesimin her rengi, nakışı alındı ve bir yazılımdan geçirildi, o yazılım sayesinde artık ben olmadan da beni konuşturabiliyorlar.”