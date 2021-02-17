Ses ve internet hizmeti için kar yağışı önlemi; 1300 kişi sahada

İSTANBUL, (DHA)- Turkcell, kar yağışı nedeniyle olabilecek kesintiler için tüm illerde önlem aldığını duyurdu. Şirket, müşterilerine sunduğu ses ve internet hizmetlerini kesintisiz sürdürmek amacıyla özel donanımlı ve uzman bin 300 kişilik saha ekibiyle 7/24 hizmet verdiğini açıkladı.

Türkiye’nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olası hizmet kesintilerinin önüne geçmek için, Turkcell tüm illerde önlem aldığını açıkladı. Bu amaçla özel ekipmanlara sahip bin 300 saha personeli görevlendirildi. Ayrıca hava şartları nedeniyle oluşabilecek uzun süreli elektrik kesintileri için de 3 bin 700 portatif ve sabit jeneratörün hazır olarak bekletildiği ifade edildi. Bunun yanı sıra 110 adet mobil baz istasyonu da acil durumlarda hizmet vermek üzere kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bulunuyor. Kar yağışının etkin olduğu illerde hava durumuna bağlı olarak sabit ve mobil internet altyapısı anlık olarak Şebeke Operasyon Merkezi’nden takip ediliyor.

KESİNTİSİZ HİZMET İÇİN TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi:

“Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar, geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojiler ve Turkcell mühendislerinin uzmanlığı ile oluşan güçlü altyapımızın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde bir kez daha görmüş olduk. Bu sayede müşterilerimize hızlı ve kesintisiz hizmet sunarak onların hayatlarını kolaylaştırdık. Mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen bu güçlü altyapımızla müşterilerimize her koşulda hızlı ve kaliteli hizmet sunuyoruz. İşlerini, eğitimlerini kısaca hayatlarını halen evlerinden sürdürmek zorunda kalan milyonlarca müşterimize hava koşullarından etkilenmeden kesintisiz internet hizmeti sunmak için tüm tedbirlerimizi aldık. Ülkemizin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışıyla birlikte hizmetlerimizde bir aksama olmaması için gerek çalışanlarımızla gerekse ilgili ekipmanlarımızla hava şartlarından kaynaklanabilecek olası durumlara anında müdahale etmek için hazırız. Koşullar ne olursa olsun her durumda müşterilerimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”