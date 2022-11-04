Servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA)-ARNAVUTKÖY’de şoförünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. İçindeki şoför ve hostes sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30’da Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Hacı Kaya, yönetimindeki 34 LAR 117 plakalı okul servis minibüsünün kontrolünü kaybetti. Virajı alamayan minibüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan minibüs, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. Minibüsteki şoför Hacı Kaya ve hostes Dürdane Duru bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hacı Kaya ve Dürdane Duru’nun sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavi altına alındıkları öğrenildi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

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