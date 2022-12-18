Servis minibüsü köpeği ezdi; şoförü yoluna devam etti

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Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)- ARNAVUTKÖY’de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy’de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti. Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti. Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi. Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

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