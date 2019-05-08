Sertlik Chp’ye Zarar Verir!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis grubunda YSK’nın İstanbul’la ilgili kararını değerlendirirken, iptal yönünde oy kullanan 7 YSK üyesini ağır ifadelerle suçladı, onlara “çete” dedi,”Hakim dediğin adam satılık adam değildir” diye konuştu.

Bana kalırsa yanlış yaptı.

Hakimlerin, salondakilerce yuhalanmasına seyirci kalması da hiç şık olmadı.

Daha önce bir parti sözcüsünün, “Seçim iptal edilirse YSK hakimleri Kızılay’da yürüyemez. Yüzlerine tükürürler. Yüce Divan’da yargılanırlar” demesi de son derece yanlıştı.

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İstanbul’da 31 Mart’taki başarı, Ekrem İmamoğlu’nun yumuşak, herkesi kucaklayan üslubu ile gelmişti.

Şimdi yola yine bu anlayışla devam etmek gerekir.

Sertleşme CHP’ye bir şey kazandırmaz.

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Şunu da unutmamak gerekiyor:

23 Haziran’da yapılacak seçimde nihai kararı verecek kişiler de şu anda “çete” diye suçlanan ve yuhalatılan hakimlerdir.

Onları böylesine ağır ifadelerle suçlamak hukuka ve nezakete sığmadığı gibi adil bir karar verilmesine de hizmet etmez.

AKLIMA TAKILAN SORULAR

23 Haziran’da kaybeden taraf seçimin iptali için YSK’ya başvurur mu?

YSK bu başvuru üzerine seçimi bir kez daha iptal eder mi?

Mesela, Ağustos’ta yapılacak seçimde kaybeden taraf seçimin iptalini yine ister mi?

YSK seçimi bir kez daha iptal eder mi?