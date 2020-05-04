İktidar ile muhalefet arasında ipler yeniden gerildi. Karşılıklı suçlamalar havada uçuşuyor.

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Öncelikle iktidarla ilgili söyleyeceklerim var:

-İyi niyetli eleştirileri bile hoşgörüyle değil tepkiyle karşılıyorlar.

-Her yaptıklarının mutlak biçimde doğru olduğuna inanıyorlar.

-Başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere Batı demokrasilerinin genel normlarını unutuyorlar.

-15 Temmuz darbe girişiminin etkisiyle olacak iktidar karşıtlarını potansiyel darbeci gibi görüyorlar.

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Muhalefete de kuşbakışı bakalım:

-Eleştirilerini çoğu kez zarif, özenli bir üslupla seslendirmeyi bilmiyor, sert ve kırıcı oluyorlar.

-İktidarın iyi yaptığı şeyleri hiç görmüyor, yanlış olduğuna inandıkları konulara odaklanıyorlar.

-Kimi sözcüleri, açıklama yaparken sözcükleri dikkatli seçmeyerek darbe iması algısı yaratacak şekilde konuşuyorlar.

-Ağır suçlamalar eşliğinde iktidarı eleştirirken, kendileri iktidar olduğunda nasıl davranacaklarını çoğu kez anlatmıyorlar.

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Bu değerlendirmeler ışığında başlıktaki “Sertleşen siyaset kime yarar” sorusunu yanıtlamak mümkün.

Çok net biçimde ifade edebilirim ki iki tarafa da yaramaz.

Hatta iki tarafa da ciddi zarar verir.

Tabii, bundan daha önemli olan da şu:

Sertleşen siyaset, iktidarın ve muhalefetin enerjilerini boşa harcamaları sonucunu doğuracağından ülkeye de yarar sağlamaz.