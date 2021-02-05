Sertab Erener’den ‘Stratonikeia’ya ziyaret

MUĞLA (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Sertab Erener, Muğla’nın Yatağan ilçesindeki, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Yatağan’da ‘gladyatörler şehri’ olarak bilinen, Helenistik, Roma, Bizans dönemlerine ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Stratonikeia Antik Kenti, büyük ilgi görüyor. Ünlü sanatçı Sertab Erener de antik kenti ziyaret edip, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten bilgi aldı.

Prof. Dr. Söğüt, antik kentin, tarihin her döneminden izler taşıdığını belirtip, “İki yıldır aldığımız desteklerle antik tiyatroda çalışma yürütüyoruz. Stratonikeia ile Lagina’da antik dönemden günümüze kadar gelen yapılarda arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kentte, Batı ve Kuzey Cadde ile Antik Tiyatro’da kazı çalışması, köy meydanında ise düzenleme yapıyoruz” dedi.

‘10 MASK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI’

Prof. Dr. Söğüt, kazı çalışmalarının devam ettiği antik tiyatroda 2 bin 200 yıl öncesine ait maskların bulunduğunu hatırlatıp, “Burada önceki yıllarda yaptığımız kazı çalışmalarında 33 mask bulmuştuk. Bugün yine 10 mask toprak altından gün yüzüne çıkarıldı. Bu gidişle tiyatronun masklarının tamamını kendi yerlerinde bulup, orijinal sırasına göre düzenleyebilecek durumdayız. Bu bizim için sevindirici bir durum. Gün yüzüne çıkarılan masklar, sahne binasını çevreledi. İnsanlar buraya geldiklerinde, daha tiyatroya girmeden, tiyatronun ihtişamını ve gösterişli olduğunu görerek etkileniyor. Buna bağlı olarak o dönemin zenginliğini, ihtişamını, kültüre, sanata ve mimariye verdikleri değeri biz şimdi bir bir ortaya çıkarıyoruz” diye konuştu.

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